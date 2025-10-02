TGRT Rejisini Eleştiren Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy Yayından Alındı
Marmara açıklarında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Haliyle vatandaşlar haber kanallarında jeologların ve deprem uzmanlarının demeçleri için televizyon karşısına geçti. Son yıllarda yaptığı çıkışlar ve tahminleriyle medyanın ilgisini çeken Şener Üşümezsoy da kanallarda halkı bilgilendirdi.
Son depremi değerlendirmek üzere TGRT canlı yayınına katılan Şener Üşümezsoy TGRT rejisini eleştirdi. Ekranın kenarında koyulan fotoğrafı beğenmeyen Üşümezsoy TGRT'yi sert sözlerle eleştirdi. Eleştirinin ardından yayından alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayındaki gergin anlar böyle kayda geçti 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üşümezsoy YouTube'a koyulan fotoşoplu fotoğraf için şu sözleri kullandı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın