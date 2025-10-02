onedio
TGRT Rejisini Eleştiren Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy Yayından Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2025 - 18:18

Marmara açıklarında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Haliyle vatandaşlar haber kanallarında jeologların ve deprem uzmanlarının demeçleri için televizyon karşısına geçti. Son yıllarda yaptığı çıkışlar ve tahminleriyle medyanın ilgisini çeken Şener Üşümezsoy da kanallarda halkı bilgilendirdi.

Son depremi değerlendirmek üzere TGRT canlı yayınına katılan Şener Üşümezsoy TGRT rejisini eleştirdi. Ekranın kenarında koyulan fotoğrafı beğenmeyen Üşümezsoy TGRT'yi sert sözlerle eleştirdi. Eleştirinin ardından yayından alındı.

Canlı yayındaki gergin anlar böyle kayda geçti 📹

Üşümezsoy YouTube'a koyulan fotoşoplu fotoğraf için şu sözleri kullandı;

'YouTube'a yükleyin ama yapay zekalı bir adam koymayın, benim resimlerimden birini koyun. Eğer tipim ilgilerini çekmiyorsa bağlanmayın bana. Kendilerinin istediği gibi badem bıyıklı bir adamı bağlasınlar.'

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
