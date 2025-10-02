onedio
Marmara Denizi Açıklarında Gerçekleşen Depremde Vatandaşın Panik Anları Kameraya Böyle Yansıdı

Oğuzhan Kaya
02.10.2025 - 16:58

2 Ekim Perşembe günü saat 14.55'te meydana gelen deprem başta Tekirdağ ve İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin öğle saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle pek çok iş yeri de açıktı. Vatandaş arasında paniğe neden olan depremde farklı yerlerden güvenlik kamerası görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

Sancaktepe'de bir berber depremden telefonunun uygulaması sayesinde haberdar oldu. Uyarıyı ilk başta dikkate almayan vatandaş sallantı başlayınca dükkanı terk etti.

İşte o görüntüler 📹

CNN Türk'e konuşan İstanbul Valisi Davut Gül depremle ilgili açıklamada bulundu.

Depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından saha çalışmalarının sürdürüldüğünü duyuran Gül korku ve panik nedeniyle depremde 17 kişinin yaraladınlığını açıkladı.

