Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz

Travma uzmanı terapist Hayli Evans: 'ABD'de birçoğumuz üretkenlik ve sıkı çalışmayı en üst düzeyde görüyoruz. Bu, bizi sürekli olarak zor olan 'Amerikan Rüyası'nın peşinden koşmaya yönlendiriyor; yani eğer sürekli üretken olursak, başarılı, mutlu ve mali olarak istikrarlı olacağımız düşüncesine itiyor.'

'İnsanlara, iş ve eğlencenin ayrı tutulması gerektiği öğretiliyor ve çoğu zaman dinlenmeye hiç öncelik vermiyoruz.' diyor Evans ve ekliyor 'Genellikle hafta sonu için yaşıyoruz ve bu da mutluluğun kovalanacak bir şey olduğuna ya da sonraya saklanan bir şey olduğuna bizi inandırıyor.

Bu düşünceye göre aynı zamanda mutluluğun fiziksel görünüş, ilişkiler veya kariyer için ayarlanabilir bir şey olduğunu düşünüyoruz.