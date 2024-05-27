Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz
Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/happin...
Kontrolümüz dışında olan bazı şeyler stres ve üzüntüye neden olabilir. Fakat çoğumuzun mutlulukla ilgili hataya düştüğü bir şey var o da; mutluluğu nihai bir hedef olarak görmek ve bu hedefe ulaşmadan mutlu olmanın imkansız olduğunu düşünmek.
Peki günlük hayatımızda mutlu olma şansını kaçırmamıza sebep olan bu yanılsamaya neden düşüyoruz? Gelin terapistlerin bu konuyla ilgili fikirlerine birlikte göz atalım.
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Gerçekler ve Yanılgılarla "Amerikan Rüyası" İdeolojisi
Hikayemiz "Sonsuza Kadar Mutlu" Olarak Bitmeyecek
Maalesef En Kolay ve En Konforlu Olanı Yapıyoruz
Peki Mutluluğu Nihai Bir Hedef Olarak Görmek Neden İyi Değildir?
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Mutluluğun Her Durumda Var Olduğunu Unutmayın
Her Saniye Mutlu Olamayacağınızı Kendinize Hatırlatın
Şimdiki Ana Odaklanmaya Çalışın
Karşılaştığınız Tüm Duyguları Kabullenin
İşe Yarar Günlük Ritüeller Oluşturmayı Deneyin
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Yalnızca Kontrolünüzde Olan Şeylere Odaklanın
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