Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz

Gerçek mutluluğu gelecekte elde edeceğimizi hayal etmek bize umut verir. Bu bir tür kendini koruma mekanizmasıdır aslında. Sürekli başarıya ulaşmak için teşvik edilmek, şu andan keyif almaya zaman ayıramayacağınız anlamına da geliyor.

“Birçok açıdan gelecekte yaşamak daha kolaydır; çünkü şu anki anınızda mutlu değilseniz tek yapmanız gereken kilo verdiğinizde, daha fazla para kazandığınızda, bir partneriniz olduğunda veya bir ev sahibi olduğunuzda hayatınızın nasıl daha iyi olacağını düşünmektir.” diyor lisanslı terapist, sertifikalı koç ve “True You: A Step-by-Step Guide to Conquering Your Quarter-Life Crisis” kitabının yazarı Tess Brigham.