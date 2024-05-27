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Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz

Terapistler Uyarıyor: En Büyük Hedefiniz Mutlu Olmaksa Mutsuzluk Kaçınılmaz

Mutluluk
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 21:16

Kontrolümüz dışında olan bazı şeyler stres ve üzüntüye neden olabilir. Fakat çoğumuzun mutlulukla ilgili hataya düştüğü bir şey var o da; mutluluğu nihai bir hedef olarak görmek ve bu hedefe ulaşmadan mutlu olmanın imkansız olduğunu düşünmek.

Peki günlük hayatımızda mutlu olma şansını kaçırmamıza sebep olan bu yanılsamaya neden düşüyoruz? Gelin terapistlerin bu konuyla ilgili fikirlerine birlikte göz atalım.

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/happin...
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Gerçekler ve Yanılgılarla "Amerikan Rüyası" İdeolojisi

Gerçekler ve Yanılgılarla "Amerikan Rüyası" İdeolojisi

Travma uzmanı terapist Hayli Evans: 'ABD'de birçoğumuz üretkenlik ve sıkı çalışmayı en üst düzeyde görüyoruz. Bu, bizi sürekli olarak zor olan 'Amerikan Rüyası'nın peşinden koşmaya yönlendiriyor; yani eğer sürekli üretken olursak, başarılı, mutlu ve mali olarak istikrarlı olacağımız düşüncesine itiyor.'

'İnsanlara, iş ve eğlencenin ayrı tutulması gerektiği öğretiliyor ve çoğu zaman dinlenmeye hiç öncelik vermiyoruz.' diyor Evans ve ekliyor 'Genellikle hafta sonu için yaşıyoruz ve bu da mutluluğun kovalanacak bir şey olduğuna ya da sonraya saklanan bir şey olduğuna bizi inandırıyor.

Bu düşünceye göre aynı zamanda mutluluğun fiziksel görünüş, ilişkiler veya kariyer için ayarlanabilir bir şey olduğunu düşünüyoruz.

Hikayemiz "Sonsuza Kadar Mutlu" Olarak Bitmeyecek

Hikayemiz "Sonsuza Kadar Mutlu" Olarak Bitmeyecek

“Hollywood bize peri masallarından romantik komedilere kadar ‘sonsuz mutluluk’ fikrini sattı.” diyor psikoterapist, yazar ve Forward In Heels koçluk uygulamasının kurucusu Jenny Maenpaa.

Ve ekliyor; “Mutluluğun ulaşılması gereken bir hedef olduğu ve ona ulaştıktan sonra ona sımsıkı sarılmamız gerektiği fikriyle büyüdük.'

Maalesef En Kolay ve En Konforlu Olanı Yapıyoruz

Maalesef En Kolay ve En Konforlu Olanı Yapıyoruz

Gerçek mutluluğu gelecekte elde edeceğimizi hayal etmek bize umut verir. Bu bir tür kendini koruma mekanizmasıdır aslında. Sürekli başarıya ulaşmak için teşvik edilmek, şu andan keyif almaya zaman ayıramayacağınız anlamına da geliyor.

“Birçok açıdan gelecekte yaşamak daha kolaydır; çünkü şu anki anınızda mutlu değilseniz tek yapmanız gereken kilo verdiğinizde, daha fazla para kazandığınızda, bir partneriniz olduğunda veya bir ev sahibi olduğunuzda hayatınızın nasıl daha iyi olacağını düşünmektir.” diyor lisanslı terapist, sertifikalı koç ve “True You: A Step-by-Step Guide to Conquering Your Quarter-Life Crisis” kitabının yazarı Tess Brigham.

“Ebeveynlerimiz tarafından bizlere sürekli olarak, ‘Okulda çok çalış ki iyi bir üniversiteye gidebil.’ ‘Üniversitede çok çalış ki iyi bir iş bulabil,’ ve benzeri şeyler söyleniyor. Bize, gelecekteki benliklerimizin mutlu olabilmesi için şu anda istemediğimiz ve zevk almadığımız şeyleri yapmak zorunda olduğumuz öğretilir.' diyor Brigham.

Peki Mutluluğu Nihai Bir Hedef Olarak Görmek Neden İyi Değildir?

Mutluluğu nihai bir hedef olarak düşünmek, mevcut anın keyfini kaçırmamıza ve mutsuz hissetmemize neden olabilir. Hayli Evans, insanların genellikle tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra mutlu olacaklarını düşündüğünü ve bunun da kaygı, depresyon ve memnuniyetsizliğe yol açtığını belirtiyor.

Bu durum, stresle başa çıkmak için kişileri uyarıcı maddelere veya sosyal medyaya yöneltmeye neden olabilir. Böylece gerçek tatmini hissettiren ilişkilere ve aktivitelere zaman ayırmayı da engeller.

Aurisha Smolarski'ye göre mutluluk üzerine fazla baskı kurmak mükemmellik beklentisi yaratır ve bu da mutluluğu sürdüremediğimiz için başarısızlık hissi doğurur. Sonuç olarak, anı yaşamaktan alıkonulabiliriz ve bu da yaşamımızdan tam anlamıyla keyif almamızı engeller.

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Mutluluğun Her Durumda Var Olduğunu Unutmayın

Mutluluğun Her Durumda Var Olduğunu Unutmayın

Zor zamanlarda mutluluğa ulaşmak daha fazla çaba gerektirir; ancak mümkündür.

Mutluluk, deneyimlediğimiz anda var olur. Farkındalığımız arttığında mutluluğu oluşturan zevk, minnet ve neşe bileşenlerine uyum sağlayabiliriz.' diyor Evans.

Her Saniye Mutlu Olamayacağınızı Kendinize Hatırlatın

Evans'a göre sürekli stres, üzüntü veya kaygı içinde olduğumuzu ve asla mutluluğu deneyimlemediğimizi fark edersek, neler olup bittiğini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bu durumu sevdiklerimizle ve profesyonel yardımla ele almayı da öneriyor.

Maenpaa ise, sürekli mutluluğun aslında göründüğü kadar harika olmayacağını şu şekilde açıklıyor: “Günün her saniyesinde mutlu olsaydık, bunu hafife alırdık. Bu norm haline gelirdi ve sonra canlı olduğumuzu hissetmek için başka bir şeyin peşinden gitmemiz gerekirdi.”

Şimdiki Ana Odaklanmaya Çalışın

Şimdiki Ana Odaklanmaya Çalışın

Evans sessiz yürüyüşler, meditasyon, nefes çalışması veya günlük tutma gibi yollarla anın bilinçli olarak farkına varabileceğimizi söylüyor. Bu süreç, ortaya çıkan herhangi bir düşünce, duygu ve bedensel duyumları fark etmeyi ve keşfetmeye de zemin hazırlıyor.

Karşılaştığınız Tüm Duyguları Kabullenin

Karşılaştığınız Tüm Duyguları Kabullenin

İstemediğimiz bir duyguyu hissettiğimizde, utanç veya umutsuzluk hissetmek kolay olsa da duygularımızı kabul etmeyi ve kendimize şefkat göstermeyi deneyebiliriz. Maenpaa bununla ilgili olarak: 'Negatif duygularla mücadele etmek yerine, onlarla birlikte hareket edin' önerisinde bulunuyor.

İşe Yarar Günlük Ritüeller Oluşturmayı Deneyin

İlk olarak, sizi mutlu eden ve amacınızla uyumlu olan şeyleri düşünün. Sonra, bunları bir ritüele dönüştürmenin yollarını bulun.

Smolarski'nin bu konuyla ilgili önerisi ise şöyle: 'Sabahları bir fincan kahve içmek, çocuğunuzu kucaklamak, günde yarım saat yazı yazmak, bir tesisat sorununu düzeltmek veya partnerinizle bir randevu gecesi planlamak gibi küçük şeylere odaklanın'.

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Yalnızca Kontrolünüzde Olan Şeylere Odaklanın

Yalnızca Kontrolünüzde Olan Şeylere Odaklanın

Mutluluk içten gelen bir şey olsa da bir arkadaşın ihaneti ya da sağlık problemi gibi bir dış etkenden etkilenebilir. Ancak yapabileceklerinize odaklandığınızda Brigham'ın da dediği gibi: 'Mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun kontrolünüz dışında olduğunu belirlerseniz, o zaman bunun nasıl hissettirdiğini de kabul edebilirsiniz.'

Kısacası, mutlu olmak için evlenmeyi veya terfi etmeyi beklemeyin. Her gün küçük de olsa sizi mutlu eden şeyleri yapmaya devam ederek mutlu olabilirsiniz.

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