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Kötü Hissettiğiniz Günlerle Baş Edebilmeniz İçin Terapistlerin Etkili Yöntemleri

Kötü Hissettiğiniz Günlerle Baş Edebilmeniz İçin Terapistlerin Etkili Yöntemleri

psikoloji
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:01

Zaman zaman stresli, düşük enerjili ve yorgun hissedebilirsiniz. İster olumsuz bir durumla başa çıkmaya çalışın, ister sadece düşük bir modda uyanmış olun; zihinsel veya duygusal olarak %100 hissetmemenin hayatın bir parçası olduğunu kabul etmelisiniz.

Terapistler de dahil herkes böyle günler yaşar. Gelin birlikte terapistlerin böyle zamanlarda kendileri için uyguladıkları yöntemleri inceleyelim👇

Dikkat: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz.

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/therap...
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Beslenme, Uyku ve Hareketi İhmal Etmiyorlar

Beslenme, Uyku ve Hareketi İhmal Etmiyorlar

'Genellikle fiziksel ihtiyaçlarımın ne olduğunu ve o gün karşılanıp karşılanmadığını kontrol ederek başlıyorum' diyor Pensilvanya'da The Understory Group'un kurucu ortağı ve terapist olan Em Evans.

Eğer kötü hissettiğiniz günlerde bol su içerseniz, iyi beslenirseniz, uykunuzu alırsanız ve hareketsiz kalmamaya çalışırsanız bu döngü yavaş yavaş kırılacaktır.

Önceliği Olmayan İşleri Erteleyip Streslerini Azaltıyorlar

The Understory Group'un diğer kurucu ortağı olan terapist Nat Adey: 'Bazen üretken olmak, ihtiyaç duymadığımız bir stres katmanıdır. Kötü hissettiğimiz bir günde, hangi işin ertelenebilir ve hangisinin öncelikli olduğunu belirlemek faydalı olabilir.' diyor.

Böyle günlerde kendimize karşı daha hoşgörülü olmayı hatırlatarak ertelenebilecek işlerimizi daha iyi hissettiğimiz bir gün yapabiliriz.

Böyle Günlerde Büyük Kararlar Almaktan Kaçınıyorlar

Böyle Günlerde Büyük Kararlar Almaktan Kaçınıyorlar

İyi bir ruh halinde olmadığınızda, gerçekten istemediğiniz bir şeye evet diyebilir veya dikkatli düşünmeden ve kaygıyla bir karar verebilirsiniz. Bununla ilgili olarak Adey doğru ruh halinde değilse, hayatını kalıcı olarak veya yakın gelecekte etkileyebilecek herhangi bir karar almadığını dile getiriyor.

Evden Çıkıp Kendilerini Doğaya Bırakıyorlar

Evden Çıkıp Kendilerini Doğaya Bırakıyorlar

Araştırmalar doğada yürüyüş yapmanın stresi azaltarak ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Kötü hissettiğinizde kısa zamanlı da olsa mutlaka yürüyüş yapmaya çalışın.

İyi Hissedebilmek İçin Hareket Etmeyi Asla İhmal Etmiyorlar

İyi Hissedebilmek İçin Hareket Etmeyi Asla İhmal Etmiyorlar

Adey: 'Kötü hissettiğim günlerde vücudumu hareket ettirmenin mutlaka bir yolunu buluyorum. Sadece yürüyüşe çıkmak, biraz yoga yapmak veya biraz hareket etmenin bile genellikle günümü farklı bir yönde değiştirdiğini görüyorum.'

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İnsanlarla Sosyal Medya Üzerinden Değil, Birebir İletişime Geçiyorlar

İnsanlarla Sosyal Medya Üzerinden Değil, Birebir İletişime Geçiyorlar

Terapist Evans gerçek dünyada arkadaşlarından izole olup sosyal medyada uzun süre kalmanın, insanlarla bağlantı kuruyormuş gibi bir yanılsama yarattığını söylüyor. Bu nedenle, bilinçli olarak arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle bağlantı kurmaya çalıştığını, park veya kafe gibi yerlerde diğer insanlarla fiziksel olarak aynı mekanda olmanın faydalı olduğunu vurguluyor.

Kendilerine Dinlenmek İçin Fırsat Tanıyorlar

Kendilerine Dinlenmek İçin Fırsat Tanıyorlar

Patel: “Vücudumu yapabileceğinden fazlasını yapmaya zorlamam. Zor bir günde, yataktan kanepeye geçmek bile yapabildiğiniz tek şey olabilir ve bu da oldukça kabul edilebilir bir durumdur.' diyor.

Kendinizi iyi hissetmediğinizde, normalde olduğu kadar aktif olmayı beklememelisiniz. Bunun yerine, enerjinizi yeniden toplamanıza ve sevdiğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olabilecek durgunluğa yönelmelisiniz.

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