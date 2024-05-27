Kötü Hissettiğiniz Günlerle Baş Edebilmeniz İçin Terapistlerin Etkili Yöntemleri
Kötü Hissettiğiniz Günlerle Baş Edebilmeniz İçin Terapistlerin Etkili Yöntemleri
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/therap...
Zaman zaman stresli, düşük enerjili ve yorgun hissedebilirsiniz. İster olumsuz bir durumla başa çıkmaya çalışın, ister sadece düşük bir modda uyanmış olun; zihinsel veya duygusal olarak %100 hissetmemenin hayatın bir parçası olduğunu kabul etmelisiniz.
Terapistler de dahil herkes böyle günler yaşar. Gelin birlikte terapistlerin böyle zamanlarda kendileri için uyguladıkları yöntemleri inceleyelim👇
Dikkat: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza başvurunuz.
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Beslenme, Uyku ve Hareketi İhmal Etmiyorlar
Önceliği Olmayan İşleri Erteleyip Streslerini Azaltıyorlar
Böyle Günlerde Büyük Kararlar Almaktan Kaçınıyorlar
Evden Çıkıp Kendilerini Doğaya Bırakıyorlar
İyi Hissedebilmek İçin Hareket Etmeyi Asla İhmal Etmiyorlar
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İnsanlarla Sosyal Medya Üzerinden Değil, Birebir İletişime Geçiyorlar
Kendilerine Dinlenmek İçin Fırsat Tanıyorlar
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