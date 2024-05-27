Kötü Hissettiğiniz Günlerle Baş Edebilmeniz İçin Terapistlerin Etkili Yöntemleri

Zaman zaman stresli, düşük enerjili ve yorgun hissedebilirsiniz. İster olumsuz bir durumla başa çıkmaya çalışın, ister sadece düşük bir modda uyanmış olun; zihinsel veya duygusal olarak %100 hissetmemenin hayatın bir parçası olduğunu kabul etmelisiniz.

Terapistler de dahil herkes böyle günler yaşar. Gelin birlikte terapistlerin böyle zamanlarda kendileri için uyguladıkları yöntemleri inceleyelim👇