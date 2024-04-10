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Siz Farkında Olmasanız Bile Birisinin Depresyonda Olduğunun 17 Belirtisi

Siz Farkında Olmasanız Bile Birisinin Depresyonda Olduğunun 17 Belirtisi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 10:02

Günümüzde birçok insan yaşadığı sorunlardan dolayı içine kapanıyor ve bu kapanış sonucu genellikle üzücü hislerle boğuşabiliyor. Bunlardan belkisi ise birçok insanı etkileyen depresyon sorunu. Peki, birisinin depresyonda olduğunun belirtileri neler? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yaşamı görmezden gelmek için sürekli uyumak ve yataktan çıkmamak."

1. "Yaşamı görmezden gelmek için sürekli uyumak ve yataktan çıkmamak."

2. "Hiçbir şey yapmıyor olsan da sürekli yorgun hissetmen."

3. "Günlerini kafanın içerisinde geçirmek ve çevrende olup bitenlere odaklanamamak."

4. "Küçük olaylara bile gereğinden fazla sinirlenmek."

5. "Eskiden yapmaktan zevk aldığın şeylerin artık bir yük gibi gelmesi..."

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6. "Güne başlayınca yaşayacaklarını bildiğin için yatağı terk edememek."

6. "Güne başlayınca yaşayacaklarını bildiğin için yatağı terk edememek."

7. "Günlerin sadece geçip gitmesini beklemek."

7. "Günlerin sadece geçip gitmesini beklemek."

8. "Çevrende olup bitenlere karşı ilgini kaybetmek ve merak duygunu kaybetmek."

9. "Bütün her şeyden elini ayağını çekmek."

9. "Bütün her şeyden elini ayağını çekmek."

'Yavaş yavaş arkadaşlarınla gezmez oluyorsun daha sonra işine olan ilgini kaybediyorsun ve en sonunda sadece yalnız kalmak istiyorsun.'

10. "Hızlı mod değişiklikleri yaşıyor olmak."

'Bir gün mutsuz hissederken ertesi gün enerji dolu hissetmek ve bunun sürekli tekrar etmesi.'

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11. "Duş almanın zor gelmeye başlaması."

11. "Duş almanın zor gelmeye başlaması."

12. "İç hissederken en küçük olaydan sonra tamamiyle açlığını kaybetmek ve yemek yemeyi bırakmak."

13. "Zevk almıyor olsan bile sadece zaman geçirmek için sürekli oyun oynamak."

13. "Zevk almıyor olsan bile sadece zaman geçirmek için sürekli oyun oynamak."

14. "Kafanı boşaltmak adına her gün alkol tüketmek."

14. "Kafanı boşaltmak adına her gün alkol tüketmek."

15. "İnsanlarla etkileşime girmekten çekinmeye başlamak ve kendini soyutlamak."

15. "İnsanlarla etkileşime girmekten çekinmeye başlamak ve kendini soyutlamak."
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16. "Sosyal medyada saatlerini geçirmek."

16. "Sosyal medyada saatlerini geçirmek."

17. "Düşüncelerini engellemek için sürekli müzik dinlemek ya da film/dizi izlemek..."

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