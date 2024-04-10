Siz Farkında Olmasanız Bile Birisinin Depresyonda Olduğunun 17 Belirtisi

Günümüzde birçok insan yaşadığı sorunlardan dolayı içine kapanıyor ve bu kapanış sonucu genellikle üzücü hislerle boğuşabiliyor. Bunlardan belkisi ise birçok insanı etkileyen depresyon sorunu. Peki, birisinin depresyonda olduğunun belirtileri neler? Gelin beraber bakalım.