Siz Farkında Olmasanız Bile Birisinin Depresyonda Olduğunun 17 Belirtisi
Siz Farkında Olmasanız Bile Birisinin Depresyonda Olduğunun 17 Belirtisi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde birçok insan yaşadığı sorunlardan dolayı içine kapanıyor ve bu kapanış sonucu genellikle üzücü hislerle boğuşabiliyor. Bunlardan belkisi ise birçok insanı etkileyen depresyon sorunu. Peki, birisinin depresyonda olduğunun belirtileri neler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Yaşamı görmezden gelmek için sürekli uyumak ve yataktan çıkmamak."
2. "Hiçbir şey yapmıyor olsan da sürekli yorgun hissetmen."
3. "Günlerini kafanın içerisinde geçirmek ve çevrende olup bitenlere odaklanamamak."
4. "Küçük olaylara bile gereğinden fazla sinirlenmek."
5. "Eskiden yapmaktan zevk aldığın şeylerin artık bir yük gibi gelmesi..."
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6. "Güne başlayınca yaşayacaklarını bildiğin için yatağı terk edememek."
7. "Günlerin sadece geçip gitmesini beklemek."
8. "Çevrende olup bitenlere karşı ilgini kaybetmek ve merak duygunu kaybetmek."
9. "Bütün her şeyden elini ayağını çekmek."
10. "Hızlı mod değişiklikleri yaşıyor olmak."
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11. "Duş almanın zor gelmeye başlaması."
12. "İç hissederken en küçük olaydan sonra tamamiyle açlığını kaybetmek ve yemek yemeyi bırakmak."
13. "Zevk almıyor olsan bile sadece zaman geçirmek için sürekli oyun oynamak."
14. "Kafanı boşaltmak adına her gün alkol tüketmek."
15. "İnsanlarla etkileşime girmekten çekinmeye başlamak ve kendini soyutlamak."
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16. "Sosyal medyada saatlerini geçirmek."
17. "Düşüncelerini engellemek için sürekli müzik dinlemek ya da film/dizi izlemek..."
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