onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Etkileşim Yağıyor: Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanlarının Yayınlanmasıyla Seyirciyi Durdurabilene Aşk Olsun!

Etkileşim Yağıyor: Uzak Şehir’in Yeni Sezon Fragmanlarının Yayınlanmasıyla Seyirciyi Durdurabilene Aşk Olsun!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 16:02

İlk sezonuyla televizyon dünyasında adını ilk sıralara taşıyan, izlenme rekorları kıran, Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı. Popüler dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken ikinci tanıtımı ise dün seyirciyle buluştu. Diziseverler fragmanlar karşısında etkileşim vermeye devam ediyor. Uzak Şehir’in hayran kitlesi epey kalabalık… Gelin fragmanlara gelen geri dönüşlere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelen yorumlarda izleyiciler ikiye bölündü 👇

Gelen yorumlarda izleyiciler ikiye bölündü 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Düşüncerinizi yorumlara bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın