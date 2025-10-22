onedio
Temizlik Konusunda Erkeklerin Asla Aklına Gelmeyen 10 Yer

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
22.10.2025 - 11:35

Evde temizlik denildiğinde çoğu kişinin aklına camlar, yerler ya da genel oda temizliği geliyor ama işin aslı öyle değil! Özellikle erkeklerin çoğu, bazı alanların aslında ne kadar kir tuttuğunu ya da düzenli temizlenmesi gerektiğini fark etmiyor. Bu yazıda, erkeklerin temizlik yaparken neredeyse hiç aklına gelmeyen ama aslında evin düzeni ve iyi görünmesi için önemli olan 10 yeri anlatıyoruz.

1. Temizlik sırasında minderleri kaldırıp araları silmek mi? Asla!

1. Temizlik sırasında minderleri kaldırıp araları silmek mi? Asla!

Koltuk minderlerinin arası onlar için sadece kumanda ya da telefon kaybolduğunda aranacak bir yer. Halbuki orada tozdan kırıntıya, hatta yıllar önce düşmüş bozuk paralara kadar her şey birikebiliyor. Ama onlar için koltuk üstü silindikten sonra mesele biter ve aralara bakmak akıllarına bile gelmez!

2. Erkekler için çöp kutusunu boşaltmak temizlikle eşdeğer.

2. Erkekler için çöp kutusunu boşaltmak temizlikle eşdeğer.

Çöpü boşalttıkları anda görev tamamlanmış gibi hissediyorlar ama iç ve dış kısmını silmek mi? İşte orası onların asla aklına gelmeyen kısım. Bulaşan çöpler, ellerle taşınan lekeler ve yayılan kötü kokular orada birikse de onlar için mesele sadece çöpü çıkarmak olduğundan iç ve dış yüzeylerin temizlenmesi gerektiğini bile düşünmüyorlar...

3. Onlar yemek yaparken ellerini yıkamadan dolap kulplarına dokunmayı gayet normal görürler.

3. Onlar yemek yaparken ellerini yıkamadan dolap kulplarına dokunmayı gayet normal görürler.

Yağlı eller, unlu parmaklar, su damlaları… Hepsi orada birikiyor ama onların gözünde mutfak temizliği çoğu zaman sadece tezgahı ve yeri silmekten ibaret. Dolap kulplarının da her gün dokunulan ve en çok kirlenen yerlerden biri olduğu gerçeğini fark etmiyorlar. Onlar için kulplar sadece dolabı açmaya yarayan bir eşya, temizlenmesi gereken değil.

4. Temizlikte nedense akıllarına bir kez bile komütatörü silmek gelmez.

4. Temizlikte nedense akıllarına bir kez bile komütatörü silmek gelmez.

Parmak izleri, toz ve hatta bazen yemek sonrası yağlı ellerin bıraktığı izlerin biriktiği komütatörler minicik bir detay gibi görünüyor ama evin en çok kullanılan yerlerinden biri. Erkeklerin gözünde ise o düğme sadece açma kapama işlevinde, temizlikle uzaktan yakından alakası yok.

5. Onlar için buzdolabı, fırın ya da çamaşır makinesinin önü temizse yeterlidir.

5. Onlar için buzdolabı, fırın ya da çamaşır makinesinin önü temizse yeterlidir.

O kocaman eşyaları çekip arkasındaki yumak haline gelen toz kümelerini temizlemek, erkeklerin aklına bile gelmiyor. Orada biriken toz, cihazların performansını etkilese de onlar için görünmeyen kir yok hükmünde, bu yüzden elektrikli aletlerin arkası asla gündemlerine girmiyor.

6. Onların gözünde duş başlığı zaten sürekli suya girdiği için temiz kabul edilir.

6. Onların gözünde duş başlığı zaten sürekli suya girdiği için temiz kabul edilir.

Bilen bilir, eğer duş başlığı gerekli ve yeterli sıklıkta temizlenmezse zamanla üzerinde kireç birikir sabun artıkları yapışır ve kirli bir tabaka oluşur. Erkekler içinse bu durum çok başka çünkü burası, temizlik sırasında asla akıllarına gelmeyen yerlerin başını çekiyor.

7. Temizlik yaparken yukarıya bakmak nedense hiç akıllarına gelmez.

7. Temizlik yaparken yukarıya bakmak nedense hiç akıllarına gelmez.

Temizlik yaparken gözleri hep yere, masaya ya da televizyonun tozuna odaklanıyor. Oysa bilirler ki tavan köşeleri örümcek ağlarının favori adresi. Zamanla orada gri bir ağ yapısı oluşuyor ama onlar için görünmeyen kir yoktur kuralı burada da devreye girdiğinden tavan köşeleri onların temizlik listesinde hiçbir zaman yer almıyor.

8. Fırın camı onların gözünde sadece yemek pişerken odaklandıkları bir yer.

8. Fırın camı onların gözünde sadece yemek pişerken odaklandıkları bir yer.

Yemek pişirmeye gelince en çok kullanılan cihazlardan biri olan fırının iç camı söz konusu olduğunda temizlemek hiç akıllarına gelmiyor. Yaşamayan yoktur ki kullanıldıkça yağ ve kirin biriktiği, görünüşünün bile matlaştığı cam, onlar için fırının içini görebildikleri sürece temizdir. O yüzden iç camı düzenli silmek, hiçbir zaman listelerinde yer alan bir madde olmuyor...

9. Klima ya da aspiratör ızgaraları onların gözünde dokunulmaz alanlar.

9. Klima ya da aspiratör ızgaraları onların gözünde dokunulmaz alanlar.

Klima ya da aspiratörler hem ulaşması zor hem de uğraştırıcı görünen yerlerin başını çekiyor. Halbuki orada biriken toz, soluduğumuz havayı bile etkiliyor. Onlar için temizlenecek yer listesi hep yüzeylerle sınırlı, bu yüzden havalandırma ızgaraları gibi alanlara çoğu zaman sanki evin bir parçası değilmiş gibi davranılıyor.

10. Kumanda onlar için vazgeçilmez bir eşya olsa da temizliğini çok nadir yaparlar.

10. Kumanda onlar için vazgeçilmez bir eşya olsa da temizliğini çok nadir yaparlar.

Kumandanın en çok mikrop biriktiren eşyalardan biri olduğu gerçeği hiç akıllarına gelmiyor. Akşam televizyon keyfi, futbol maçı ya da dizi izlemek derken kumanda sürekli ellerinde ama nedense o kumandanın üzerinde kim bilir kaç kişinin eli dolaştığını, kırıntıların içine kaçtığını ya da toz kapladığını hiç düşünmüyorlar.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
