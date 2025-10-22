Temizlik Konusunda Erkeklerin Asla Aklına Gelmeyen 10 Yer
Evde temizlik denildiğinde çoğu kişinin aklına camlar, yerler ya da genel oda temizliği geliyor ama işin aslı öyle değil! Özellikle erkeklerin çoğu, bazı alanların aslında ne kadar kir tuttuğunu ya da düzenli temizlenmesi gerektiğini fark etmiyor. Bu yazıda, erkeklerin temizlik yaparken neredeyse hiç aklına gelmeyen ama aslında evin düzeni ve iyi görünmesi için önemli olan 10 yeri anlatıyoruz.
1. Temizlik sırasında minderleri kaldırıp araları silmek mi? Asla!
2. Erkekler için çöp kutusunu boşaltmak temizlikle eşdeğer.
3. Onlar yemek yaparken ellerini yıkamadan dolap kulplarına dokunmayı gayet normal görürler.
4. Temizlikte nedense akıllarına bir kez bile komütatörü silmek gelmez.
5. Onlar için buzdolabı, fırın ya da çamaşır makinesinin önü temizse yeterlidir.
6. Onların gözünde duş başlığı zaten sürekli suya girdiği için temiz kabul edilir.
7. Temizlik yaparken yukarıya bakmak nedense hiç akıllarına gelmez.
8. Fırın camı onların gözünde sadece yemek pişerken odaklandıkları bir yer.
9. Klima ya da aspiratör ızgaraları onların gözünde dokunulmaz alanlar.
10. Kumanda onlar için vazgeçilmez bir eşya olsa da temizliğini çok nadir yaparlar.
