Tekrar Tekrar Kullanıyorsanız Dikkat: Kızartma Yağları Ağır Kimyasallar İçeriyor!
Kaynak: https://www.eatingwell.com/is-it-safe...
Market raflarındaki en pahalı ürünlerden biri yağlar. Gelin görün ki yağ, mutfaklarımızın da vazgeçilmezi. Özellikle kızartma yapmayı seviyorsanız, vay halinize! Bu nedenle ülkemizde kızartma yağları genellikle tekrar tekrar kullanılıyor. Fakat uzmanlar, bu alışkanlığın farkında olmadan sağlığa ciddi zararlar verebildiğinin altını çiziyor.
Aynı yağla yapılan her kızartma, tabağınıza yeni kimyasal riskler ekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekrar tekrar kullanılan kızartma yağları kimyasal bir karışıma dönüşüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağın rengi koyulaştıkça, kıvamı yoğunlaştıkça risk de artıyor.
Peki kızartma yağı ne zaman atılmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın