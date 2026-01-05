onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tekrar Tekrar Kullanıyorsanız Dikkat: Kızartma Yağları Ağır Kimyasallar İçeriyor!

Tekrar Tekrar Kullanıyorsanız Dikkat: Kızartma Yağları Ağır Kimyasallar İçeriyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 12:43

Market raflarındaki en pahalı ürünlerden biri yağlar. Gelin görün ki yağ, mutfaklarımızın da vazgeçilmezi. Özellikle kızartma yapmayı seviyorsanız, vay halinize! Bu nedenle ülkemizde kızartma yağları genellikle tekrar tekrar kullanılıyor. Fakat uzmanlar, bu alışkanlığın farkında olmadan sağlığa ciddi zararlar verebildiğinin altını çiziyor.

Aynı yağla yapılan her kızartma, tabağınıza yeni kimyasal riskler ekliyor. 

Kaynak

Kaynak: https://www.eatingwell.com/is-it-safe...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekrar tekrar kullanılan kızartma yağları kimyasal bir karışıma dönüşüyor!

Tekrar tekrar kullanılan kızartma yağları kimyasal bir karışıma dönüşüyor!

Ekonomik olması açısından birçok kişi kızartma yağlarını tekrar tekrar kullanmayı tercih ediyor. Fakat özellikle yüksek ısıya tekrar tekrar maruz kalan yağlar,  vücutta biriken zararlı maddelere yol açabiliyor. 

Kızartma sırasında yağ, yüksek sıcaklığa maruz kalır ve yapısal olarak bozulmaya başlar. Bu süreçte yağın içindeki yağ asitleri parçalanır, oksidasyon artar ve serbest radikaller ortaya çıkar. Özellikle aynı yağ defalarca kullanıldığında bu kimyasal değişimler katlanarak büyür. Sağlıklı bir yağ tüketiyor olsanız dahi ilk kullandığınız yağla tekrar kullandığınız yağın değerleri aynı değildir.

Yağın rengi koyulaştıkça, kıvamı yoğunlaştıkça risk de artıyor.

Yağın rengi koyulaştıkça, kıvamı yoğunlaştıkça risk de artıyor.

Bir yağın tekrar kullanılıp kullanılmamasına, yağın rengine, kokusuna ve yapısında bakarak karar verebilirsiniz.  Yağın rengi koyulaştıkça, kıvamı yoğunlaştıkça ve kokusu ağırlaştıkça risk de artar. 

Tekrar tekrar kullanılan yağdaki maddeler, vücutta hücre hasarına yol açabilir, iltihaplanmayı artırabilir ve uzun vadede kalp-damar hastalıklarıyla ilişkilendirilebilir. 

Beslenme uzmanı Jennifer Pallian, kızartma yağlarının tekrar kullanılabileceğini ancak bazı noktalara dikkat etmek gerektiğini söylüyor: 'Yemeklik yağı doğru şekilde yeniden kullanmak güvenli olabilir, ancak özellikle doğru şekilde saklanmazsa, kullanım sayısı arttıkça riskler de artar. Yağı tekrar tekrar ısıtma işlemi oldukça büyük değişikliklere yol açar. Sadece 'iltihap, yüksek tansiyon ve hatta bazı kanser türleri' riskini artıran toksik ve kanserojen bileşikler üretmekle kalmaz, aynı zamanda 'omega-3'ler de dahil olmak üzere sağlıklı yağları kaybederek ve trans yağlar gibi zararlı yağlar kazanarak' sağlığı destekleyici faydalarını da kaybedebilir.'

Bu nedenle aynı yağı tekrar kullanırken;

  • Aynı yağla farklı türde gıdalar kızartılmamalı (Tavuk ve tatlı gibi)

  • Yağ en fazla birkaç kez kullanılmalı

Peki kızartma yağı ne zaman atılmalı?

Peki kızartma yağı ne zaman atılmalı?

Uzmanlar mümkün olduğunca kızartma tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Fırınlama, airfryer veya az yağlı pişirme yöntemleri hem daha güvenli hem de daha sağlıklı alternatifler sunuyor.

Ayrıca kızartmalık yağı saklarken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Her kullanımdan sonra yağı iyice süzün: Bu, bozulmayı hızlandıran yiyecek parçacıklarını gidermek için çok önemlidir. 

  • Kapağını kapatın: Yağı bir cam kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Fakat kapağını kapatmayı unutmayın!

Yağı nasıl saklarsanız saklayın, birkaç kereden fazla kullanmayın. Köpüren, yoğun duman çıkaran veya kötü kokan yağları kesinlikle tekrar kullanmayın, uygun bir şekilde evinizden uzaklaştırın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın