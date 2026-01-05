Tekrar Tekrar Kullanıyorsanız Dikkat: Kızartma Yağları Ağır Kimyasallar İçeriyor!

Uzmanlar mümkün olduğunca kızartma tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Fırınlama, airfryer veya az yağlı pişirme yöntemleri hem daha güvenli hem de daha sağlıklı alternatifler sunuyor.

Ayrıca kızartmalık yağı saklarken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Her kullanımdan sonra yağı iyice süzün: Bu, bozulmayı hızlandıran yiyecek parçacıklarını gidermek için çok önemlidir.

Kapağını kapatın: Yağı bir cam kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Fakat kapağını kapatmayı unutmayın!

Yağı nasıl saklarsanız saklayın, birkaç kereden fazla kullanmayın. Köpüren, yoğun duman çıkaran veya kötü kokan yağları kesinlikle tekrar kullanmayın, uygun bir şekilde evinizden uzaklaştırın.