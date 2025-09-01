Taşacak Bu Deniz Konusu Nedir? Taşacak Bu Deniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar

TRT 1 ekranlarında başlayacak olan “Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in aile çatışmalarını ekrana taşıyan yeni dizimiz olarak dikkat çekiyor. Hırçın dalgalar, aile baskısı ve kadının gücünü öne çıkaran hikayesiyle öne çıkan yapım, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla daha şimdiden büyük merak uyandırdı. Diziseverlerin Karadeniz temalı dizilere olan ilgisi “Taşacak Bu Deniz” ile yeniden kabaracak gibi duruyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın üstlendiği dizi, Trabzon’un büyüleyici atmosferinde çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken, senaryo ise “Sen Anlat Karadeniz” ekibinden Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in imzasını taşıyor. Gelin diziye dair tüm merak edilenleri birlikte öğrenelim!