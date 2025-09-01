onedio
Taşacak Bu Deniz Konusu Nedir? Taşacak Bu Deniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
01.09.2025 - 15:52

TRT 1 ekranlarında başlayacak olan “Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in aile çatışmalarını ekrana taşıyan yeni dizimiz olarak dikkat çekiyor. Hırçın dalgalar, aile baskısı ve kadının gücünü öne çıkaran hikayesiyle öne çıkan yapım, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla daha şimdiden büyük merak uyandırdı. Diziseverlerin Karadeniz temalı dizilere olan ilgisi “Taşacak Bu Deniz” ile yeniden kabaracak gibi duruyor. 

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın üstlendiği dizi, Trabzon’un büyüleyici atmosferinde çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken, senaryo ise “Sen Anlat Karadeniz” ekibinden Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in imzasını taşıyor. Gelin diziye dair tüm merak edilenleri birlikte öğrenelim!

Taşacak Bu Deniz Konusu

Dizide iki düşman aile, Furtunalar ve Koçariler arasındaki kan davası merkeze alınıyor. Karadeniz’in sert kuralları, aile baskısı ve kadınların yaşadığı zorluklar ön planda. Yunan asıllı Eleni karakteri, aileler arasındaki gerilimi daha da derinleştiriyor. Aşk, ihanet, güç mücadelesi ve özgürlük arayışı dizinin ana temaları arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz Oyuncu Kadrosu

Ulaş Tuna Astepe dizide Adil Koçari’ye hayat veriyor. Deniz Baysal ise Esme Furtuna karakteriyle ekran karşısına çıkıyor. Burak Yörük, doktor Oruç Furtuna rolünde izleyiciyle buluşurken, Ava Yaman Eleni karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Onur Dilber, Erdem Şanlı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Salınmış, Zeynep Atılgan, Ulviye Karaca ve Ali Öner gibi birçok isim bulunuyor. Kalabalık ve deneyimli kadrosuyla yapımın iddialı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz Bölümler ve Sezonlar

Dizi, TRT’nin 2025 sonbahar yayın döneminde başlayacak şekilde planlanmıştı. Ancak henüz yayın tarihi açıklanmadı. Yapımcı ekip, uzun soluklu bir dizi hedeflediklerini ve ikinci sezon için de planlamaların başladığını belirtmişti.

Taşacak Bu Deniz Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

“Taşacak Bu Deniz” yalnızca TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayının eylül ayında başlaması planlanıyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yakın zamanda yayımlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yeni tanıtımların da çok yakında paylaşılması bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz Benzeri Diziler

Karadeniz dizileri her zaman izleyicinin gönlünde ayrı bir yer tuttu. Mesela fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz, duygusal hikayesiyle ekranlara damgasını vurmuştu. Yine Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, eğlenceli sahneleri ve sıcacık aşk hikayesiyle herkesi gülümsetmişti. Daha farklı bir dönemi anlatan Sevda Kuşun Kanadında da Karadeniz’in sert rüzgarlarını hissettiren yapımlar arasındaydı. Elde Var Hayat ise bölgenin samimiyetini ekrana taşımayı başaranlardandı. Kısacası Karadeniz dizileri, hem dramıyla hem de sıcak insan hikayeleriyle her zaman ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

“Taşacak Bu Deniz” de epey ilgi görecek gibi…

