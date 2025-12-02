onedio
Taşacak Bu Deniz Şerif Kimdir? Aytek Şayan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Esra Demirci
02.12.2025 - 15:41

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Şerif Furtuna karakterini canlandıran Aytek Şayan gündemden düşmüyor. Peki, Taşacak Bu Deniz Şerif kimdir? Şerif Furtuna'yı canlandıran Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Taşacak Bu Deniz Şerif Kimdir? Aytek Şayan Kimdir?

Aytek Şayan, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme’ye derinden bağlanan Şeref Furtuna karakteriyle adından söz ettirmeye başladı. Dizinin yükselen popülaritesiyle birlikte, başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

1985 İzmir doğumlu olan Aytek Şayan, eğitim yolculuğuna veterinerlik bölümüyle başlasa da tutkusu onu sahnelere yönlendirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçerek oyunculuk alanında uzmanlaştı. Eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroda aktif olarak yer aldı ve pek çok farklı rolde performans sergiledi.

Aytek Şayan Kimdir? Kaç Yaşında ve Kariyeri

Sahne deneyimini ekranlara da taşıyan Şayan, bugüne kadar birçok projede yer aldı ve karakter çeşitliliğiyle dikkat çekti. Son dönemde ise izleyicilerin karşısına Taşacak Bu Deniz dizisindeki Şeref Furtuna rolüyle çıkarak büyük beğeni topluyor.

Aytek Şayan kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı? sorularını araştıranlar için oyuncunun kariyeri hem köklü bir tiyatro geçmişi hem de çok yönlü bir ekran deneyimiyle öne çıkıyor.

AYTEK ŞAYAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İsimsizler (2017) – Bozan Erol

Diriliş: Ertuğrul (2018) – Lais

Kuzgun (2019) – Ali

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021) – Rüstem

Bana Karanlığı Anlat (2022) – İmam

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-2022) – Şahbaz

Hay Sultan (2023) – Turahan

Çöp Adam (2023) – Sarp

Gaddar (2023) – Gürkan

Kübra (2024) – Serhat

Su Yüzü (2024) – Fırat

Esas Oğlan (2025) – Metin

İnci Taneleri (2025) – Kürşat

Taşacak Bu Deniz (2025-) – Şerif Furtuna

