Taşacak Bu Deniz Şerif Kimdir? Aytek Şayan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Sahne deneyimini ekranlara da taşıyan Şayan, bugüne kadar birçok projede yer aldı ve karakter çeşitliliğiyle dikkat çekti. Son dönemde ise izleyicilerin karşısına Taşacak Bu Deniz dizisindeki Şeref Furtuna rolüyle çıkarak büyük beğeni topluyor.

Aytek Şayan kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı? sorularını araştıranlar için oyuncunun kariyeri hem köklü bir tiyatro geçmişi hem de çok yönlü bir ekran deneyimiyle öne çıkıyor.

AYTEK ŞAYAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İsimsizler (2017) – Bozan Erol

Diriliş: Ertuğrul (2018) – Lais

Kuzgun (2019) – Ali

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021) – Rüstem

Bana Karanlığı Anlat (2022) – İmam

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-2022) – Şahbaz

Hay Sultan (2023) – Turahan

Çöp Adam (2023) – Sarp

Gaddar (2023) – Gürkan

Kübra (2024) – Serhat

Su Yüzü (2024) – Fırat

Esas Oğlan (2025) – Metin

İnci Taneleri (2025) – Kürşat

Taşacak Bu Deniz (2025-) – Şerif Furtuna