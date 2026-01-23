Takip Dönemi Bitiyor! Instagram "Arkadaşlar" Özelliğini Getirmeye Hazırlanıyor
Instagram, takip sistemiyle ilgili sessiz sedasız önemli değişim testine başladı. Profillerde yer alan 'takip edilen' sayısı yerine karşılıklı takipleşilen kullanıcı sayısı, yani 'arkadaşlar' bilgisi gösterilecek. Platform, popülerlik odaklı görünümden uzaklaşıp karşılıklı ilişki temelli yapı kurmayı hedefliyor. Meta, özelliği şu an sınırlı sayıda kullanıcıyla küresel ölçekte test ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram, "takip edilenler" yerine "arkadaşlar" dönemine geçiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Platform son yıllarda içerik merkezli yapıdan ilişki merkezli yapıya doğru ilerliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın