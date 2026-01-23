onedio
Haberler
Teknoloji
Takip Dönemi Bitiyor! Instagram "Arkadaşlar" Özelliğini Getirmeye Hazırlanıyor

Takip Dönemi Bitiyor! Instagram "Arkadaşlar" Özelliğini Getirmeye Hazırlanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 15:30

Instagram, takip sistemiyle ilgili sessiz sedasız önemli değişim testine başladı. Profillerde yer alan 'takip edilen' sayısı yerine karşılıklı takipleşilen kullanıcı sayısı, yani 'arkadaşlar' bilgisi gösterilecek. Platform, popülerlik odaklı görünümden uzaklaşıp karşılıklı ilişki temelli yapı kurmayı hedefliyor. Meta, özelliği şu an sınırlı sayıda kullanıcıyla küresel ölçekte test ediyor.

Kaynak

Instagram, "takip edilenler" yerine "arkadaşlar" dönemine geçiyor

Instagram, "takip edilenler" yerine "arkadaşlar" dönemine geçiyor

Yeni sistemde arkadaş tanımı, karşılıklı takip ilişkisine dayanıyor. Yani yalnızca takip edilen hesaplar değil, karşılıklı etkileşim kurulan kişiler profil görünümünde yer alıyor. Kullanıcı binlerce hesabı takip etse bile karşılıklı bağ kurulan hesap sayısı 'arkadaşlar' olarak gösterilecek. 

Meta, test sürecini 'küresel ölçekte sınırlı kapsamlı deney' olarak tanımlıyor. Platform, kullanıcıların arkadaş içeriklerine daha fazla maruz kalmasının nasıl karşılandığını analiz ediyor. Akış içinde bazı paylaşımlar doğrudan 'arkadaşlar' etiketiyle gösteriliyor.

Platform son yıllarda içerik merkezli yapıdan ilişki merkezli yapıya doğru ilerliyor

Platform son yıllarda içerik merkezli yapıdan ilişki merkezli yapıya doğru ilerliyor

Platform son yıllarda içerik merkezli yapıdan ilişki merkezli yapıya doğru ilerliyor. 'Yakın arkadaşlar', direkt mesajlaşma odaklı paylaşım modelleri, ortak reels akışı sunan 'Blend' sistemi, arkadaş haritası ve reels sekmesindeki 'Arkadaşlar' akışı gibi özellikler aynı yönelimi destekliyor.

Instagram yönetimi, platform deneyimini 'takip edilen içerikler' yerine 'önem verilen kişiler' ekseninde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Karşılıklı takip ilişkisi, dijital ortamda sosyal bağın temel ölçütü olarak konumlanıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
