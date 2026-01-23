Takip Dönemi Bitiyor! Instagram "Arkadaşlar" Özelliğini Getirmeye Hazırlanıyor

Yeni sistemde arkadaş tanımı, karşılıklı takip ilişkisine dayanıyor. Yani yalnızca takip edilen hesaplar değil, karşılıklı etkileşim kurulan kişiler profil görünümünde yer alıyor. Kullanıcı binlerce hesabı takip etse bile karşılıklı bağ kurulan hesap sayısı 'arkadaşlar' olarak gösterilecek.

Meta, test sürecini 'küresel ölçekte sınırlı kapsamlı deney' olarak tanımlıyor. Platform, kullanıcıların arkadaş içeriklerine daha fazla maruz kalmasının nasıl karşılandığını analiz ediyor. Akış içinde bazı paylaşımlar doğrudan 'arkadaşlar' etiketiyle gösteriliyor.