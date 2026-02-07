Taha Duymaz ve Simge Barankoğlu'nun Aralarında Bulunduğu 6 Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer tutuklandı.
6 fenomen de uyuşturucu soruşturmasına dahil edildi.
6 fenomen de tutuklandı.
