Survivor 2026 Yarışmacısı Mert Nobre Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak iddialı isimleri duyurmasıyla heyecan yaratmıştı. O isimlerden biri de futbol kariyeriyle adını hafızalara kazıyan Mert Nobre olmuştu. Peki ya Mert Nobre kimdir, nereli, kaç yaşında, kariyerinde nasıl yükseldi? İşte tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Nobre Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Nobre’nin Kariyer Başlangıcı
Mert Nobre’nin Özel Hayatı
Mert Nobre’nin Instagram Hesabı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın