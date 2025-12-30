onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Mert Nobre Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
30.12.2025 - 14:14

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak iddialı isimleri duyurmasıyla heyecan yaratmıştı. O isimlerden biri de futbol kariyeriyle adını hafızalara kazıyan Mert Nobre olmuştu. Peki ya Mert Nobre kimdir, nereli, kaç yaşında, kariyerinde nasıl yükseldi? İşte tüm detaylar…

Mert Nobre Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler yarışmasında Ünlüler kadrosunda ter dökecek olan iddialı isim Mert Nobre, 6 Kasım 1980’de Brezilya’nın Jateí kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinde forvet mevkisinde görev aldı. Sahadaki performansıyla tanınan Nobre, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. 

Kendisi 2006 yılında Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi ve adı Mert Nobre olarak değiştirildi.

Mert Nobre’nin Kariyer Başlangıcı

Nobre, profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube’de adım attı ve 1999 yılında Brezilya Birinci Ligi’nde oynamaya başladı. 2002 sezonunun tamamlanmasının ardından Japonya’ya transfer olarak Kashiwa Reysol formasını giydi. Buradaki macerası uzun sürmedi ve 2003 sezonunun ortasında Cruzeiro’ya geçti. Aynı yıl Brezilya liglerinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye’de devam eden 2003-2004 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte kaldığı süre boyunca bonservisi alınmadan, her sezon kiralık olarak forma giydi. Fenerbahçe’deki ilk maçına 13 Ocak 2004’te Vitesse ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Resmi maç deneyimini ise 18 Ocak 2004’te Çaykur Rizespor karşısında yaşadı.

18 Mayıs 2006’da kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına 30 Temmuz 2006’da Galatasaray’a karşı oynanan Süper Kupa finalinde çıktı. Bu karşılaşmada attığı golle takımına kupayı kazandırdı ve Beşiktaş, Süper Kupa’yı tarihinde ilk kez müzesine götürmüş oldu. Bu yıllar Nobre’nin yükseliş yaşadığı ve ülkemizde tanındığı dönemlerdi.

Mert Nobre’nin Özel Hayatı

Nobre’nin, Priscila Nobre ile evli olduğu biliniyor.

Mert Nobre’nin Instagram Hesabı

Mert Nobre’nin Instagram hesabı 👉 @n11p05

Güncel takipçi sayısı 30 Aralık 2025 itibarıyla 110 bin.

