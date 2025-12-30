Survivor 2026 Yarışmacısı Mert Nobre Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Nobre, profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube’de adım attı ve 1999 yılında Brezilya Birinci Ligi’nde oynamaya başladı. 2002 sezonunun tamamlanmasının ardından Japonya’ya transfer olarak Kashiwa Reysol formasını giydi. Buradaki macerası uzun sürmedi ve 2003 sezonunun ortasında Cruzeiro’ya geçti. Aynı yıl Brezilya liglerinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye’de devam eden 2003-2004 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte kaldığı süre boyunca bonservisi alınmadan, her sezon kiralık olarak forma giydi. Fenerbahçe’deki ilk maçına 13 Ocak 2004’te Vitesse ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Resmi maç deneyimini ise 18 Ocak 2004’te Çaykur Rizespor karşısında yaşadı.

18 Mayıs 2006’da kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına 30 Temmuz 2006’da Galatasaray’a karşı oynanan Süper Kupa finalinde çıktı. Bu karşılaşmada attığı golle takımına kupayı kazandırdı ve Beşiktaş, Süper Kupa’yı tarihinde ilk kez müzesine götürmüş oldu. Bu yıllar Nobre’nin yükseliş yaşadığı ve ülkemizde tanındığı dönemlerdi.