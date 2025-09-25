onedio
article/comments
article/share
Sumud Filosuna İspanya ve İtalya'dan Donanma Desteği Geliyor

25.09.2025 - 20:04

Filistin için insani yardım filosu Sumud, Gazze’ye malzeme ulaştırmak için yola çıktı. İsrail donanması, filo açık denizlere ulaştığında taciz ve engelleme girişimlerinde bulundu. Sumud gemileri, uluslararası sularda seyrini sürdürürken, bazı teknelere lazer ve radyo frekansı ile müdahale edildiği bildirildi. Filonun amacı, Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak olarak açıklandı. 

Sumud Fiosu için uluslarası dayanışma genişlerken İtalya ve İspanya'dan da önemli destek geldi. 

Kaynak - NTV

Sumud Filosu, Gazze için denize açıldı.

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla faaliyet gösteren sivil bir deniz filosu olarak öne çıkıyor. Filonun temel hedefi, gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçları bölgeye ulaştırmak. Uluslararası sularda seyrederken bölgeye destek sağlamayı amaçlayan filo, aynı zamanda Gazze’deki insani krize dikkat çekiyor. Sivil yapısıyla öne çıkan Sumud Filosu, dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

İspanya ve İtalya'dan donanma desteği geliyor.

İspanya, Gazze’ye insani yardım taşıyan filosuna destek vermek amacıyla bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı. Bu duyuru, İtalya’nın saldırıya uğrayan teknelerdeki vatandaşlarını korumak için bir fırkateynini bölgeye gönderdiğini açıklamasından sadece saatler sonra geldi. İtalya da filoya ikinci bir savaş gemisiyle eşlik edeceğini duyurdu. New York’taki BM Genel Kurulu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Cartagena Limanı’ndan yarın hareket edecek geminin “herhangi bir kurtarma operasyonuna hazır olacağını” belirtti.

İspanya, güçlü desteğini gösterirken İtalya, Sumud Filosu'nu da kınadı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıları kınadı ancak filoyu “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise vatandaşlarını korumak için gerekirse müdahale edeceklerini açıkladı. AB Komisyonu, uluslararası hukuka göre seyir özgürlüğünün korunması gerektiğini belirterek, filoya yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. 51 gemiden oluşan filo, bu ay Barselona’dan hareket ederek Gazze ablukasını kırıp insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

