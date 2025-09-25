Sumud Filosuna İspanya ve İtalya'dan Donanma Desteği Geliyor

Filistin için insani yardım filosu Sumud, Gazze’ye malzeme ulaştırmak için yola çıktı. İsrail donanması, filo açık denizlere ulaştığında taciz ve engelleme girişimlerinde bulundu. Sumud gemileri, uluslararası sularda seyrini sürdürürken, bazı teknelere lazer ve radyo frekansı ile müdahale edildiği bildirildi. Filonun amacı, Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak olarak açıklandı.

Sumud Fiosu için uluslarası dayanışma genişlerken İtalya ve İspanya'dan da önemli destek geldi.

Kaynak - NTV