Sumud Filosuna İspanya ve İtalya'dan Donanma Desteği Geliyor
Filistin için insani yardım filosu Sumud, Gazze’ye malzeme ulaştırmak için yola çıktı. İsrail donanması, filo açık denizlere ulaştığında taciz ve engelleme girişimlerinde bulundu. Sumud gemileri, uluslararası sularda seyrini sürdürürken, bazı teknelere lazer ve radyo frekansı ile müdahale edildiği bildirildi. Filonun amacı, Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak olarak açıklandı.
Sumud Fiosu için uluslarası dayanışma genişlerken İtalya ve İspanya'dan da önemli destek geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sumud Filosu, Gazze için denize açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya ve İtalya'dan donanma desteği geliyor.
İspanya, güçlü desteğini gösterirken İtalya, Sumud Filosu'nu da kınadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın