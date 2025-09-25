900’e Yakın Çalışan İşten Çıkarılacak! Starbucks ABD ve Kanada’da Yüzlerce Şubesini Kapatacak

Seattle merkezli kahve devi Starbucks, pozisyonları kaldırılan kurumsal çalışanlara yakın zamanda bildirimde bulunacak. Kuzey Amerika’daki bazı şubelerin kapatılmasına ilişkin duyuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; şirketin açıklaması birçok Starbucks mağazasının mali hedeflerini tutturamadığını ortaya koyan bir incelemenin ardından geldi. Starbucks CEO’su Brian Niccol, perşembe günü çalışanlara gönderdiği mektupta, bazı kafelerin de müşteri beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle kapanacağını belirtti.

Starbucks, yüzlerce mağazanın kapatılmasıyla birlikte şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 1’inin işten çıkarılacağını açıkladı. Açıklamada, Kuzey Amerika’daki mağaza sayısının bu yıl sonunda geçen yıla göre 124 azalarak 18 bin 300’e düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Ayrıca şirket, işten çıkarılan çalışanlara tazminat ve çeşitli destek paketleri sunulacağını duyurdu.