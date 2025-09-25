onedio
900'e Yakın Çalışan İşten Çıkarılacak! Starbucks ABD ve Kanada'da Yüzlerce Şubesini Kapatacak

900’e Yakın Çalışan İşten Çıkarılacak! Starbucks ABD ve Kanada’da Yüzlerce Şubesini Kapatacak

Starbucks
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 18:27

Starbucks, mali performans hedeflerini karşılayamayan mağazaları kapatma ve yaklaşık 900 kurumsal çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Dev şirket, özellikle ABD ve Kanada'daki yüzlerce mağazasını kapatacak.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/star...
Starbucks, ABD ile Kanada'da yüzlerce mağazasını kapatmayı planlıyor.

Starbucks, ABD ile Kanada’da yüzlerce mağazasını kapatmayı planlıyor.

Seattle merkezli kahve devi Starbucks, pozisyonları kaldırılan kurumsal çalışanlara yakın zamanda bildirimde bulunacak. Kuzey Amerika’daki bazı şubelerin kapatılmasına ilişkin duyuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; şirketin açıklaması birçok Starbucks mağazasının mali hedeflerini tutturamadığını ortaya koyan bir incelemenin ardından geldi. Starbucks CEO’su Brian Niccol, perşembe günü çalışanlara gönderdiği mektupta, bazı kafelerin de müşteri beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle kapanacağını belirtti. 

Starbucks, yüzlerce mağazanın kapatılmasıyla birlikte şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 1’inin işten çıkarılacağını açıkladı. Açıklamada, Kuzey Amerika’daki mağaza sayısının bu yıl sonunda geçen yıla göre 124 azalarak 18 bin 300’e düşmesinin beklendiği aktarıldı. 

Ayrıca şirket, işten çıkarılan çalışanlara tazminat ve çeşitli destek paketleri sunulacağını duyurdu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
