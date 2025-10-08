Sumud Filosu'na Katılan İkbal Gürpınar ve Bekir Develi'ye Her Kesimden Tepki Yağdı

İsrail'in iki yıldır Gazze'ye sürdürdüğü abluka ve abluka sonucu yaşanan ölümler, kıtlık ve hastalıklar dini inanç veya milleti fark etmeksizin pek çok kişinin tepkisini çekiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde Gazze'ye destek mitingleri yapılıyor. Pek çok aktivist de ablukayı barışçıl yöntemlerle delmenin yolunu arıyor.

İşte bu nedenle Akdeniz'den yol alan Sumud Filosu Gazze'ye yapılan ambargoyu delmek amacıyla yapılmış bir eylemdi. Tüm dünyanın takip ettiği filodaki aktivistler deniz yoluyla Gazze Limanı'na ulaşmaya çalıştı. İsrail Donanması'nın durdurduğu gemiler Gazze'ye ulaşamadı. Filoda pek çok Türk aktivist vardı. Ancak bu aktivistlerin pek çoğu cesaretleri nedeniyle takdir edilirken televizyonlardan da tanıdığımız iki isim Türkiye'ye dönüşlerindeki ve sonraki tavırlarından ötürü sosyal medyada Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'a ciddi tepki gösterdi.