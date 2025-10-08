onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sumud Filosu'na Katılan İkbal Gürpınar ve Bekir Develi'ye Her Kesimden Tepki Yağdı

Sumud Filosu'na Katılan İkbal Gürpınar ve Bekir Develi'ye Her Kesimden Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2025 - 14:59

İsrail'in iki yıldır Gazze'ye sürdürdüğü abluka ve abluka sonucu yaşanan ölümler, kıtlık ve hastalıklar dini inanç veya milleti fark etmeksizin pek çok kişinin tepkisini çekiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde Gazze'ye destek mitingleri yapılıyor. Pek çok aktivist de ablukayı barışçıl yöntemlerle delmenin yolunu arıyor.

İşte bu nedenle Akdeniz'den yol alan Sumud Filosu Gazze'ye yapılan ambargoyu delmek amacıyla yapılmış bir eylemdi. Tüm dünyanın takip ettiği filodaki aktivistler deniz yoluyla Gazze Limanı'na ulaşmaya çalıştı. İsrail Donanması'nın durdurduğu gemiler Gazze'ye ulaşamadı. Filoda pek çok Türk aktivist vardı. Ancak bu aktivistlerin pek çoğu cesaretleri nedeniyle takdir edilirken televizyonlardan da tanıdığımız iki isim Türkiye'ye dönüşlerindeki ve sonraki tavırlarından ötürü sosyal medyada Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'a ciddi tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sumud Filosu tüm dünya tarafından canlı izlenmişti.

Sumud Filosu tüm dünya tarafından canlı izlenmişti.

İçerisinde yardım malzemeleri bulunan gemiler ve teknelerin tamamına İsrail Donanması tarafından el konurken mürettebat ve aktivistler alındıkları gözaltı sonrası ülkelerine iade edilmişlerdi.

Pek çok aktivist Sumud'un farkındalık oluşturduğunu düşünse de yardımların özellikle çocuklara ulaşamadığından ötürü üzgündü.

Ancak İkbal Gürpınar ve Bekir Develi dönüşlerini bir zafer havasında paylaştı.

Ardından Develi pek çok TV kanalında Sumud anılarını ve dönüş uçağından bahsetti.

Ardından Develi pek çok TV kanalında Sumud anılarını ve dönüş uçağından bahsetti.

Dönüş yolundaki video tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle Develi'nin dönüş sonrasındaki tavırları tüm siyasi görüşlerden insanların tepkisine neden oldu.

Özellikle Develi'nin dönüş sonrasındaki tavırları tüm siyasi görüşlerden insanların tepkisine neden oldu.
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Bir de karikatür paylaşıldı.

Bir de karikatür paylaşıldı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunun çıkar amaçlı olduğunu düşünen hükümete yakın isimler de vardı.

Bunun çıkar amaçlı olduğunu düşünen hükümete yakın isimler de vardı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
umut

işte islam böyle birşey

Bozkurt

Şov yaparken organize olunmazsa böyle durumlar ortaya çıkabiliyor.