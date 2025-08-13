Sosyal Ağların Sahte İçerikleri, Yapay Zeka ve Biz
“Sokrates yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce, Atina'nın tanrılarına saygısızlık ettiği ve gençleri yozlaştırdığı yönündeki sahte bir haber nedeniyle ölüme mahkûm edildi.”
Sahte haberler insanlık tarihinin daima ayrılmaz bir parçası olmuştur, ancak günümüzde muhtemelen hiçbir çağda olmadığı kadar yaygın hale gelmiştir. Sosyal ağlarda hızla yayılan sahte haberlerin tespiti karmaşık ve henüz çözülemeyen bir sorundur. Yapay zeka ile çözüm yolları bulma umudu olsa da, bugün tam tersi şekilde yapay zeka araçları sahte içerik üretmek ve yaymak için kullanılıyor. Bu yazıda, sosyal ağlarda yayılan sahte haberlerin tespit edilmesi ve önlenmesinde kullanılan mevcut yaklaşımları inceleyen bilimsel çalışmaları* derledim.
Sosyal medya, gerçek zamanlı bilginin yayılmasını kolaylaştırmış olsa da, bu mecraların popülerliği ve yaygın kullanımı sahte haberlerin yayılımını artırmıştır. Sahte haberler toplum üzerinde önemli etkilere sahip olabilir; çünkü manipüle edilmiş ve yanlış içerikler üretmek daha kolay, tespit etmek ise daha zordur. Üstelik, dezenformasyon aktörlerinin taktiklerini sürekli değiştirmeleri bu tespiti gittikçe zorlaştırıyor.
Olumsuz etkilerini anlamak için şöyle bir araştırma sonuçlarına bakmak yeterli olabilir.
Sahte İçerikler, Yapay Zeka ve Yapabileceklerimiz Hakkında Güncel Bilgiler
En sık görülen sahte haber türleri şunlardır:
Yararlanılan Kaynak
* Aïmeur, E., Amri, S. & Brassard, G. Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. Soc. Netw. Anal. Min. 13, 30 (2023).
Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaktaki veriler derlenerek aktarılmıştır. İçerikte başka kaynaklardan yapılan alıntılara ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışmalar incelenebilir.
