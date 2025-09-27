Sonbahar Yağmurlarını İzlerken Arkada Çalacak Şarkılar
Sonbahar ve sonbahar yağmurları usulca hayatımıza girmeye başladı... Dışarıda keyifle yağmur yağarken arkada çalacak müzikler ile dolu keyifli mi keyifli bir liste oluşturduk. Şimdi müziğin sesini açın ve dışarıdaki yağmuru romantik bir şekilde izleyin. E hadi bakalım başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bon Iver - Holocene
2. Norah Jones - Come Away With Me
3. Fleet Foxes - Tiger Mountain Peasant Song
4. Damien Rice - The Blower's Daughter
5. Daughter - Youth
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. José González - Heartbeats
7. Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex
8. Sufjan Stevens - Mystery of Love
9. The National - I Need My Girl
10. Angus & Julia Stone - Chateau
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hozier – In a Week
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın