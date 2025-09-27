onedio
Sonbahar Yağmurlarını İzlerken Arkada Çalacak Şarkılar

27.09.2025 - 21:33

Sonbahar ve sonbahar yağmurları usulca hayatımıza girmeye başladı... Dışarıda keyifle yağmur yağarken arkada çalacak müzikler ile dolu keyifli mi keyifli bir liste oluşturduk. Şimdi müziğin sesini açın ve dışarıdaki yağmuru romantik bir şekilde izleyin. E hadi bakalım başlıyoruz!

1. Bon Iver - Holocene

2. Norah Jones - Come Away With Me

3. Fleet Foxes - Tiger Mountain Peasant Song

4. Damien Rice - The Blower's Daughter

5. Daughter - Youth

6. José González - Heartbeats

7. Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex

8. Sufjan Stevens - Mystery of Love

9. The National - I Need My Girl

10. Angus & Julia Stone - Chateau

11. Hozier – In a Week

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
