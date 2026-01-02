Sahnenin Kurallarını Baştan Yazıyor: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Lady Gaga

Lady Gaga modası diye bir gerçek var, bunu tüm dünya biliyor. Et elbise, aşırı platform ayakkabılar, maskeler… Giydiği her kıyafetle olay oldu. Onun için kıyafetler birer kostüm değil, kimlik, cinsiyet, güç ve toplum baskısı üzerine görsel bir anlatıydı. Her görünüm onun için ayrı bir hikayeydi.