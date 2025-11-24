onedio
Stajın İlk Gününden Bazı Mistik Olaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.11.2025 - 18:44

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Anlamazlar ki...

twitter.com

Çekiciception

twitter.com

Stajyerliğin şanındandır...

twitter.com

Anne stili laf sokuş...

twitter.com
Hiç aklına gelmemiş.

twitter.com

Devam edelim.

twitter.com

Şuna biri çözüm bulsun...

twitter.com

Tam tersi olabilir mi?

Kapatalım 👋

twitter.com

