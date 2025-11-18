onedio
Unutkanlıkla Çığır Açanlardan Sınavda Sallayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Unutkanlıkla Çığır Açanlardan Sınavda Sallayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
18.11.2025 - 18:14

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım dünya çapında internet krizinin yaşandığı Salı günü X'te neler oldu?

Başlayalım!

twitter.com

Bizi takip ediyorlar.

twitter.com

Kural kuraldır!

twitter.com

Bunun kilidi parayla da açılmıyor.

twitter.com

Şöyle mental lazım!

twitter.com
O nereden çıktı?

twitter.com

Bir şeyden de eksik kalmayın...

twitter.com

Mantıksız diyemeyiz?

twitter.com

Tura çıkmışlar gibi...

twitter.com

Hakkını vermek lazım.

twitter.com
Ayıyı da kıskanma...

twitter.com

Anlamlı...

twitter.com

Hayat sürprizlerle dolu.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
