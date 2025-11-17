onedio
Yerli ve Milli Cinnamon Roll'dan İlişki Koçu Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
17.11.2025 - 16:57

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Denemek lazım.

twitter.com

Bir bilene sormak lazım.

twitter.com

En fazla LEBLEBI yazabiliyoruz.

twitter.com

Sayılı saat çabuk geçer.

twitter.com
Aslında demek istenen...

twitter.com

Daha ne yazsınlar?

twitter.com

Zengin ne bilsin...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

