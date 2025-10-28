onedio
0.7 Ucu Olanlardan Kanal 7'ye Benzeyen Adama Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 17:51

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Ekran süresi arşa vuranlar en çok nelere gülmüş?

Başlayalım!

twitter.com

Adana bildiğimiz gibi...

twitter.com

Kalmadı böyle ilişkiler...

twitter.com

Neden çok doğru?

O nasıl oldu?

twitter.com
Gelenekle modernite birleşmiş.

twitter.com

Devam edelim...

Biraz da takıntılar...

twitter.com

Çok doğru!

twitter.com

Pek de bir iletişmemişler.

twitter.com
Zor işler değil bunlar.

twitter.com

Özgüven...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın