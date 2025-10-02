Çok Yanlış Anlayanlardan Blok Ders Mağdurlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Böyle şaka mı olur?
Amaç ne?
Sanki üç gün aralıksız derse girmiş.
💕
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diren buzdolabı!
Tam olarak öyle değil ama...
Saniye kaçırmaz.
Bu cidden ilginç.
Köle de olsa aşağılama sen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spiral kadar insanı yoran bir şey yok.
Ülkecek iyi değiliz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın