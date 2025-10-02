onedio
Çok Yanlış Anlayanlardan Blok Ders Mağdurlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çok Yanlış Anlayanlardan Blok Ders Mağdurlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2025 - 18:42

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

twitter.com

Böyle şaka mı olur?

twitter.com

Amaç ne?

twitter.com

Sanki üç gün aralıksız derse girmiş.

twitter.com

💕

twitter.com
Diren buzdolabı!

twitter.com

Tam olarak öyle değil ama...

twitter.com

Saniye kaçırmaz.

twitter.com

Bu cidden ilginç.

twitter.com

Köle de olsa aşağılama sen.

twitter.com
Spiral kadar insanı yoran bir şey yok.

twitter.com

Ülkecek iyi değiliz.

twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

