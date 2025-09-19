onedio
Gerçek İstanbul'dan Ton Balığının Yarısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gerçek İstanbul'dan Ton Balığının Yarısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.09.2025 - 16:08

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

twitter.com

Dedikodu sarmış...

twitter.com

Çekingenlik başa bela...

twitter.com

İngilizce imla da önemli.

twitter.com

Bunu avantaja çevirenler de var.

twitter.com
👇

twitter.com

Farklı dertlerimiz var.

twitter.com

👇

twitter.com

Bir paket lens olmuş kaç lira...

twitter.com

👇

twitter.com
Biraz da gerçekler...

twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

twitter.com

