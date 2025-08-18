onedio
Evrensel Kolpalardan İnternetin Mistik Fotoğraflarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evrensel Kolpalardan İnternetin Mistik Fotoğraflarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2025 - 17:52

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Ya da çiğdem...

twitter.com

Adaletsizlik...

twitter.com

Ne sandın ya?

twitter.com

👇

twitter.com
Abla dertli!

twitter.com

Bir de kelime şakası...

twitter.com

Kedi de pek mutlu değil.

twitter.com

Tam olarak bu...

twitter.com

Evrensel bir kolpa olsa gerek.

twitter.com
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

twitter.com

