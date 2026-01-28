onedio
ŞOK'a Şarjlı Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.01.2026 - 12:27

ŞOK 31 Ocak - 3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak - 3 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Alpina Cam Ankastre Set 7.299 TL

  • Alpina Cam Set Üstü Siyah Ocak 2.999 TL 

  • Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.999 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL 

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Kiwi Şarjlı Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL 

  • Kiwi Filtre Kahve Makinesi 799 TL 

  • Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL 

  • Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL 

  • Selene Füme Desen Anahtar 50 TL 

  • Selene Füme Desen Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Füme Desen Komülatör 50 TL

  • Selene Beyaz Anahtar 50 TL

  • Selene Beyaz Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Beyaz Komülatör 50 TL 

  • Panosonic Led Ampul 50 TL

  • 3'lü Grup Priz + Golyat Set 275 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • Bingo Elde Bulaşık Deterjanı 95 TL 

  • 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret 119 TL 

  • Molped Supernight Hijyenik Ped Mega Fırsat Paketi 105 TL 

  • 6'lı Cafe Crown Selection Karamel Latte 50 TL 

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 109 TL

Globox Desenli Yapışkanlı Not Defteri Seti 75 TL

  • Eğlenceli Kalem Çeşitleri 29,95 TL 

  • Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 19,95 TL

  • Ördek Kalemtıraş 19,95 TL 

  • 6'lı  Fineliner Kalem 75 TL 

  • Ölçü Baskılı Matara 75 TL 

  • 10'lu Lector Kurşun Kalem 36,95 TL 

  • 12'li Jumbo Keçeli Kalem 89,95 TL 

  • Pelüş Patili Geçmeli Kalem 29,95 TL 

  • 3'lü Tahta Kalemi 17,95 TL 

  • İnce Uçlu Keçeli Kalem 59,95 TL 

  • Lisanslı Pastel Boyalı Boyama Seti 39,95 TL 

  • A4 Spiralli PP Kapak Kareli / Çizgili Defter 29,95 TL

  • A4 Baskılı PP Kapak Kareli / Çizgili Defter 24,95 TL 

  • 100'lü Fotokopi Kağıdı 129 TL 

  • Pritt Stick 54,95 TL 

  • 12'li Pritt Pastel Boya 54,95 TL 

  • Pritt Stick 64,95 TL 

  • Pritt Silinebilir Pastel Boya 64,95 TL

  • 12'li Pritt Uzun Kuru Boya 89,95 TL

  • 12'li Pritt Sulu Boya 54,95 TL 

  • Vip Ahmet Sandviç Saklama Kabı 25 TL 

  • Hamburger Beslenme Kabı 50 TL 

  • Desenli Cam Matara 50 TL

