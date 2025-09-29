onedio
ŞOK'a Mini Fırın Geliyor! 1 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
29.09.2025 - 18:27

ŞOK 1 - 7 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

Arzum 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL

  • Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.599 TL

  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 269 TL

  • Braun 4'ü 1 Arada Tıraş Kiti 1.299 TL

  • Range Saç Maşası 499 TL

  • Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.799 TL

  • Kiwi Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 249 TL

  • Arzum Saç Düzleştirici Fırça 799 TL

  • Arzum Saç Düzleştirici 999 TL

  • Arzum Epilasyon Cihazı 699 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kütahya Porselen Adet 75 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 19,95 TL

  • Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni Seti 449 TL

  • Şarjlı Gıda Doğrayıcı 389 TL

  • Otomatik Karıştırıcı 349 TL

  • Alpina Sürgülü Aspiratör 1.299 TL

  • Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 199 TL

  • Simfer Mini Fırın 1.799 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi 1.199 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Paşabahçe Timeless Cam Kapaklı Karaf 199 TL

  • Emaye Kızartma Tavası 269 TL

  • Kulplu Metal Ekmeklik 149 TL

  • Süzgeç 100 TL

120x180 cm Bubble Supersoft Halı 799 TL

  • 80x150 cm Bubble Supersoft Halı 599 TL 

  • 2'li Dinarsu Bubble Supersoft Banyo Paspas Seti 399 TL 

  • Ultrasoft Çift Kişilik Desenli Battaniye 599 TL 

  • Cotton Collection Tek Kişilik Pamuk Saten Çarşaf Seti 349 TL 

  • Cotton Collection Çift Kişilik Pamuk Saten Çarşaf Seti 399 TL 

  • 2'li Cotton Collection Pamuk Saten Yastık Kılıfı 100 TL 

  • Ultrasoft Tv Battaniyesi 299 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL 

  • Kurdela Aksesuarlı Kadın Pijama Takımı 399 TL 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 449 TL 

  • Straplez Sütyen 199 TL

  • 2'li Lazer Kesim Slip 100 TL 

  • Erkek Terlik 199 TL 

  • Kadın Aksesuarlı Terlik 149 TL 

  • Kadın Ponponlu Terlik 129 TL

Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL

Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL

  • 90 Litre Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.399 TL

  • Dijitsu Kombi 435 Litre No Frost Buzdolabı 21.899 TL

Nescafe ile 1 Ekim Dünya Kahve Günümüz Kutlu Olsun!

