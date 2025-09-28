İndirim Günleri Başlıyor! 27 Eylül - 3 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
27 Eylül - 3 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Bizim Ayçiçek Yağı 5 Litre 399,50 TL
Nescafe Kahve 10'lu 74 TL
Tadım kuruyemişlerde %15 indirim👇
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
2 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 32" Slide&Go Hareketli Led Ekran 27.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 12.999 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi 7.999 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 385.000 TL
Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Volta VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL
Lava Döküm Basık Tencere 2.499 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL
Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 629 TL
👇
👇
3 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL
Ütü Masası 799 TL
Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL
Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Özel Lisanslı Araçlar 99 TL
ŞOK 27 - 30 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL
24 Eylül - 7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli👇
