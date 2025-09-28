onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
İndirim Günleri Başlıyor! 27 Eylül - 3 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 27 Eylül - 3 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.09.2025 - 15:38

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Eylül - 3 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Bizim Ayçiçek Yağı 5 Litre 399,50 TL

Bizim Ayçiçek Yağı 5 Litre 399,50 TL
onedio.com

  • Balküpü / Irmak / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 135 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 17,50 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL

  • Birşah Tam kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 215 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 325 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 129 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Dana Kangal Sucuk 400 gr 225 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 275 TL

  • Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 64,50 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek 500 gr 59,50 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 119 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Nescafe Kahve 10'lu 74 TL

Nescafe Kahve 10'lu 74 TL
onedio.com

  • Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolata 50 gr 19,50 TL

  • Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 gr 19,50 TL

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 85 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 159,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 2 gr 9 TL

  • Nescafe Tester's Choice Granül Kahve 100 gr 145 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 89 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 79,50 TL

  • Doğuş Rize Çay 1 Kg 179 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 120 TL

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim👇

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim👇
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 159 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 99,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

2 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 32" Slide&Go Hareketli Led Ekran 27.999 TL

Onvo 32" Slide&Go Hareketli Led Ekran 27.999 TL
onedio.com

  • Onvo 65' Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL

  • Grundig 55' Smart 4K UHD Google Tv 21.999 TL

  • Toshiba 50' UHD VIDAA Tv 15.999 TL

  • Bilimsel Hesap Makinesi 189 TL

  • Piranha Akıllı Saat 749 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12.999 TL
onedio.com
  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Singer Brilliance Dikiş Makinesi 7.999 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi 7.999 TL
onedio.com

  • Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.199 TL

  • Homend Royaltea Çay Makinesi 1.399 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.999 TL

  • Kiwi Dijital Termos 329 TL

  • Erkek Bakım Seti 999 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Fantom Dik Süpürge 1.799 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Escamp 6500 Flat Tiny House 385.000 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 385.000 TL
onedio.com

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk 239 TL

  • Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 149 TL

  • Paşabahçe Sunum Tabaklı Çay Bardağı 199 TL

  • Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 99,50 TL

  • Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 199 TL

  • Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 99,50 TL

  • Silikon Kek Kalıbı 89,50 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı 6'lı 45 TL

  • LAV Ölçü Bardağı 44,50 TL

  • Un Eleği 49,50 TL

  • Kapaklı Katlanır Mikser Kabı 99,50 TL

  • Metal Yuvarlak Tepsi 39,50 TL

  • Ahşap Ürün Setleri 54,50 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 249 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 219 TL

  • Plastik Pastacılık Ürünleri 39,50 TL

Volta VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL

Volta VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL
onedio.com
  • APEC 49.4 CC Benzinli Moped 41.990 TL

Lava Döküm Basık Tencere 2.499 TL

Lava Döküm Basık Tencere 2.499 TL
onedio.com

  • Lava Döküm Sahan 999 TL

  • Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • LAV Cube Saklama Kabı 3'lü 179 TL

  • LAV Helen Kupa 39,50 TL

  • Manuel Doğrayıcı 139 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 69,50 TL

  • Süzgeç 3'lü 169 TL

  • Cam Limonluk 29,50 TL

  • Kristal Sunumluk 4'lü 69,50 TL

  • Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 4'lü 169 TL

  • Harfli Borosilikat Kupa 49,50 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz 59,50 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Makas 3'lü 109 TL

  • Figürlü Yumurtalık 4'lü 39,50 TL

  • Pipetli Matara 139 TL

  • Saklama Kabı 39,50 TL

  • 3 Bölmeli Saklama Kabı 35 TL

  • Saklama Kabı Seti 5'li 129 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri 45 TL

  • Kahvaltılık Seti 7 Parça 119 TL

  • 5 Parça Rende Seti 149 TL

  • Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 179 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL
onedio.com

  • Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarçaf Seti 399 TL

  • Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Baskılı Batttaniye 449 TL

  • Taraftar Lisanslı Kırlent 159 TL

  • Vakumlu Poşet Seti 3'lü 119 TL

  • Plastik Elbise Askısı 6'lı 55 TL

  • Kulplu Sepet 65 TL

  • Çekmeceli Takı Organizeri 449 TL

  • Bardaklı Yapay Orkide 65 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 329 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 179 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 429 TL

  • Bayan Kısa Konç Çorap 25 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 629 TL

Projeksiyonlu Çizim ve Eğitim Masası 629 TL
onedio.com
  • Oyuncak Pilli Gitar 269 TL

👇

👇
onedio.com

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

3 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL

Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL
onedio.com

  • Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

  • Senna 32' HD Ready Google Led Tv 6.250 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Fakir Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

  • Nostaljik Radyo 849 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

  • Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 1.750 TL

  • Fakir Profesyonel Noble Ac Motor Saç Kurutma Makinesi 890 TL

  • Fakir G-Raze 12 in 1 Erkek Bakım Seti 890 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ütü Masası 799 TL

Ütü Masası 799 TL
onedio.com

  • Kelebek Kurutmalık 649 TL

  • Vip Ahmet Çok Amaçlı Mutfak Seti 3'lü 279 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 300 ml 15 TL

  • Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 199 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 200 cc 89 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 59 TL

  • Benante Gold Kulplu Kupa 175 TL

  • Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 229 TL

  • Paşabahçe Elysia Su Bardağı 6'lı 299 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 169 TL

  • Paşabahçe Elysia Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 2'li 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

  • Paşabahçe Kare Borcam 2'li 479 TL

  • Pirge Soyacak 129 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL

  • Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

  • Okyanus 5 Parça Banyo Seti 549 TL

  • Okyanus Sensörlü Çöp Kovası 549 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 89 TL

Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL

Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL
onedio.com

  • Rakle Gold Rimli Çay Seti 12 Parça 449 TL

  • Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 219 TL

  • Rakle Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 249 TL

  • Rakle Gold Rimli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 1.190 TL

  • Mehtap Tava 449 TL

  • Mehtap Karnıyarık Tenceresi 699 TL

  • Mehtap Sahan 399 TL

  • Mehtap Derin Tencere 699 TL

  • Emsan Derin Çelik Tencere 899 TL

  • Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 749 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 399 TL

  • Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL

  • Emsan Standlı Bıçak Seti 599 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Deluxia Battaniye 649 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 299 TL

  • Dagş Ayak Havlusu 149 TL

  • Dagi Yüz Havlusu 139 TL

  • Dagi El Havlusu 85 TL

  • Yastık Kılıfı 149 TL

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

  • Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL

  • Yastık Alezi 2'li 135 TL

  • Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 199 TL

  • Lüks Kapitoneli Yastık 209 TL

  • Kapitone Tüylü Banyo Paspas Seti 369 TL

  • Püsküllü Kırlent 159 TL

  • Lüks Post Halı 60x90 cm 379 TL

  • Molinella Masa Örtüsü Seti 399 TL

  • Blackout Süet Fon Perde 140x260 cm 449 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 199 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 149 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 119 TL

  • Erkek Ekose Terlik 115 TL

Özel Lisanslı Araçlar 99 TL

Özel Lisanslı Araçlar 99 TL
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ŞOK 27 - 30 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL

Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL
onedio.com

  • Ekranlı IP Kamera 899 TL 

  • 30 cm Peluş Köpek Balığı 199 TL 

  • 100 cm Peluş Zürafa 499 TL

  • Fisher-Price Yaşa Göre Değişim Eğitici Tablet 699 TL 

  • Fisher-Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL 

  • Fisher-Price Bebek Puzzle 75 TL 

  • Gokidy Sevimli Tırtıl 249 TL 

  • Potalı Yuvarlam Kulesi 129 TL 

  • Sevimli Kule 100 TL 

  • Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi 249 TL 

  • Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 299 TL 

  • Thomas ve Arkadaşları Tekli Tren 169 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atabilirsiniz.

24 Eylül - 7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli👇

24 Eylül - 7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli👇
onedio.com

  • Kedi Toplu Merdivenli Oyuncak 99,90 TL

  • Petcarft 2'li Diş Kaşıma Kemiği 69,90 TL

  • Kedi Su Çeşmesi 599 TL

  • Kiwi Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 1.999 TL

  • Taşıma Çantası 349 TL

  • Kedi Yatağı Radyatör Önü 399 TL

  • Öten Tavuk 44,90 TL

  • Peluş Sesli Oyuncak 79,90 TL

  • Olta 69,90 TL

  • Kedi Taşıma Kutusu 199 TL 

  • Kapalı Kedi Tuvaleti 349 TL

  • Tırmalama Direği 199 TL

  • Kum Küreği 19,90 TL

  • Basmalı Tüy Toplama Tarağı 49,90 TL

  • Fularlı Tasma 79,90 TL

  • Zilli Kedi Tasma 39,90 TL

İndirimli evcil hayvan ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın