27 Eylül - 3 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.09.2025 - 19:15

27 Eylül - 3 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Eylül 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Bizim Ayçiçek Yağı 5 Litre 399,50 TL

  • Balküpü / Irmak / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 135 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 17,50 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL

  • Birşah Tam kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 215 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 325 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 129 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Dana Kangal Sucuk 400 gr 225 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 275 TL

  • Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 64,50 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek 500 gr 59,50 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 149,90 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 119 TL

Nescafe Kahve 10'lu 74 TL

  • Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolata 50 gr 19,50 TL

  • Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 50 gr 19,50 TL

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 85 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 159,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 2 gr 9 TL

  • Nescafe Tester's Choice Granül Kahve 100 gr 145 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 89 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 79,50 TL

  • Doğuş Rize Çay 1 Kg 179 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 120 TL

Tadım kuruyemişlerde %15 indirim👇

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 159 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 99,50 TL

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

