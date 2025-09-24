onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Ekranlı IP Kamera Geliyor! 27 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ekranlı IP Kamera Geliyor! 27 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.09.2025 - 14:56 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 15:16

ŞOK 27 - 30 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 - 30 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL

Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL

  • Ekranlı IP Kamera 899 TL 

  • 30 cm Peluş Köpek Balığı 199 TL 

  • 100 cm Peluş Zürafa 499 TL

  • Fisher-Price Yaşa Göre Değişim Eğitici Tablet 699 TL 

  • Fisher-Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL 

  • Fisher-Price Bebek Puzzle 75 TL 

  • Gokidy Sevimli Tırtıl 249 TL 

  • Potalı Yuvarlam Kulesi 129 TL 

  • Sevimli Kule 100 TL 

  • Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi 249 TL 

  • Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 299 TL 

  • Thomas ve Arkadaşları Tekli Tren 169 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atabilirsiniz.

24 Eylül - 7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli👇

24 Eylül - 7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli👇

  • Kedi Toplu Merdivenli Oyuncak 99,90 TL

  • Petcarft 2'li Diş Kaşıma Kemiği 69,90 TL

  • Kedi Su Çeşmesi 599 TL

  • Kiwi Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 1.999 TL

  • Taşıma Çantası 349 TL

  • Kedi Yatağı Radyatör Önü 399 TL

  • Öten Tavuk 44,90 TL

  • Peluş Sesli Oyuncak 79,90 TL

  • Olta 69,90 TL

  • Kedi Taşıma Kutusu 199 TL 

  • Kapalı Kedi Tuvaleti 349 TL

  • Tırmalama Direği 199 TL

  • Kum Küreği 19,90 TL

  • Basmalı Tüy Toplama Tarağı 49,90 TL

  • Fularlı Tasma 79,90 TL

  • Zilli Kedi Tasma 39,90 TL

İndirimli evcil hayvan ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın