BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
3 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL
Ütü Masası 799 TL
Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL
Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Özel Lisanslı Araçlar 99 TL
