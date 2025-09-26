BİM'e Buharlı Temizleme Makinesi Geliyor! 3 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.09.2025 - 10:50

3 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Dijitsu 55" UHD Google Tv 14.990 TL

  • Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

  • Senna 32' HD Ready Google Led Tv 6.250 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Fakir Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

  • Nostaljik Radyo 849 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.490 TL

  • Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 1.750 TL

  • Fakir Profesyonel Noble Ac Motor Saç Kurutma Makinesi 890 TL

  • Fakir G-Raze 12 in 1 Erkek Bakım Seti 890 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ütü Masası 799 TL

  • Kelebek Kurutmalık 649 TL

  • Vip Ahmet Çok Amaçlı Mutfak Seti 3'lü 279 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 300 ml 15 TL

  • Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 199 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 200 cc 89 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 59 TL

  • Benante Gold Kulplu Kupa 175 TL

  • Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 229 TL

  • Paşabahçe Elysia Su Bardağı 6'lı 299 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Tabağı 2'li 169 TL

  • Paşabahçe Elysia Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 2'li 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 269 TL

  • Paşabahçe Kare Borcam 2'li 479 TL

  • Pirge Soyacak 129 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL

  • Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

  • Okyanus 5 Parça Banyo Seti 549 TL

  • Okyanus Sensörlü Çöp Kovası 549 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 89 TL

Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 3.750 TL

  • Rakle Gold Rimli Çay Seti 12 Parça 449 TL

  • Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 219 TL

  • Rakle Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 249 TL

  • Rakle Gold Rimli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 1.190 TL

  • Mehtap Tava 449 TL

  • Mehtap Karnıyarık Tenceresi 699 TL

  • Mehtap Sahan 399 TL

  • Mehtap Derin Tencere 699 TL

  • Emsan Derin Çelik Tencere 899 TL

  • Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 749 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 399 TL

  • Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL

  • Emsan Standlı Bıçak Seti 599 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

  • Çift Kişilik Deluxia Battaniye 649 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 299 TL

  • Dagş Ayak Havlusu 149 TL

  • Dagi Yüz Havlusu 139 TL

  • Dagi El Havlusu 85 TL

  • Yastık Kılıfı 149 TL

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

  • Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL

  • Yastık Alezi 2'li 135 TL

  • Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 199 TL

  • Lüks Kapitoneli Yastık 209 TL

  • Kapitone Tüylü Banyo Paspas Seti 369 TL

  • Püsküllü Kırlent 159 TL

  • Lüks Post Halı 60x90 cm 379 TL

  • Molinella Masa Örtüsü Seti 399 TL

  • Blackout Süet Fon Perde 140x260 cm 449 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 199 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 149 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 119 TL

  • Erkek Ekose Terlik 115 TL

Özel Lisanslı Araçlar 99 TL

