ŞOK'a Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 5 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.11.2025 - 18:22

ŞOK 5 - 11 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  5 - 11 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

Seçili Solo, Selpak kağıt ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Çelik Kettle 499 TL

  • Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 375 TL 

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL 

  • Kreuzer Retro Pikap Hoparlör 699 TL 

  • Forever Kelebek Figür Işık 499 TL 

  • Lav Leopar Karaf 89,95 TL 

  • Lav Leopar Meşrubat Bardağı 50 TL 

  • Lav Kahverengi Meşrubat Bardağı 59,95 TL

  • 10.000 Mah Asonic Powerbank 249 TL 

  • Asonic Mikrofonlu Kulaklık 599 TL 

  • Piranha Kulak Üstü Kulaklık 399 TL 

  • Panosonic Led Ampul 50 TL 

  • Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça 799 TL 

  • Arzum Rosy Epilasyon Cihazı 699 TL 

  • Range Sunshine Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 599 TL

  • Dinarsu Ultrasoft Tv Battaniyesi 299 TL 

  • Leopar Desenli Saç Kurutma Bonesi 69,95 TL 

  • Kadın Leopar Biyeli Kalp Aplikeli Pijama Takımı 449 TL 

  • Kadın Leopar Desenli Kurdele Aksesuarlı Pijama Takımı 449 TL 

  • 2'li Kadın Leopar Desenli Slip 75 TL 

  • Kadın Leopar Konç Terlik 189 TL 

  • Kadın Peluş Terlik 189 TL

Chelsea'nın Kamp Macerası Oyun Seti 399 TL

Haftanın Win Ürünleri

Samsung 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 24.799 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL

Demirdöküm Termosifon 50 lt 10.999 TL

