onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Soğuk Havada Saç Neden Kurur? Kuruyan Saçlara Çözüm Sunacak Bakım Önerileri

etiket Soğuk Havada Saç Neden Kurur? Kuruyan Saçlara Çözüm Sunacak Bakım Önerileri

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
12.12.2025 - 14:18

Soğuk havalar geldi! Bu havalarda genellikle saçlarımız kuru görünür. Peki, neden? Çünkü hava soğudukça nem oranı düşer ve saç tellerimiz ihtiyaç duydukları nemi bulamaz... Bu yüzden kuruluk, matlık, elektriklenme ve kırılma gibi problemler bizi bulur! Ama merak etmeyin. Bu içerik sayesinde kış boyunca saçınızı nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ilık su ile duş alın.

Havaların soğumasıyla birlikte sıcacık banyolara geçiş yapmış olabilirsiniz. AM bu durum saçlarınız için tehlikeli... Sıcak su saç ve saç derisinin doğal yağ savunmasını yerle bir edebilir! Bu yüzden saçlarınız sertleşir, matlaşır ve kolayca kırılır. 

Ilık su kullanarak saç derinizin doğal yapısını koruyabilirsiniz!

2. Saçınızı sık bir şekilde yıkamayın.

Soğuk hava saçtaki nemi azaltır. Bir de bunun yanında saçı her gün yıkarsanız ne olur? Doğal yağlara güle güle dersiniz! Böylece saç telleriniz korunmasız kalır... 

Yıkama sıklığını 2-3 güne düşürerek saçın kendisini onarmasına izin vermelisiniz. Böylece hem saçınız temiz olur hem de güçlenmesine izin vermiş olursunuz.

3. Nemlendiren şampuanlar tercih edin.

Soğuk havalarda saçın en çok neye ihtiyaç duyduğunu artık öğrendik... Neme! Sülfatsız ve nem içerikli şampuanlar tercih ederek saçınızın doğal yapısını koruyabilirsiniz. Aloe vera, keratin ya da argan yağı gibi içerikler işinize yarayabilir.

Matlaşmanın önüne geçmesinin yanı sıra saç derisini de nemlendirerek kepek oluşumunu önleyebilir!

4. Saç kremleri kullanın.

Duş alırken nemlendiren bir şampuan kullandınız. Şimdi sıra saç tellerinizi yumuşatmaya geldi! Nem kaybını azaltarak saçın daha parlak görünmesini sağlayan kremlere başvurabilirsiniz. Saç uçlarının kırılmasını önleyebilir ve elektriklenmeyi azaltabilir!

5. Haftada bir saç maskesi uygulayın.

Saç maskeleri güçlü bir bakım sunabilir. Özellikle keratin, hindistan cevizi yağı gibi içeriklere sahip maskeler kullanırsanız nem dengesini tekrar sağlayabilirsiniz. Maskeyi haftada bir uygulayarak saç tellerinize derinlemesine bir bakım yapabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Isı kullanımını azaltın.

Fön, maşa ve düzleştirici gibi ısı işlemlerinden biraz uzak durmanız gerekir... Soğuk hava zaten saç tellerini savunmasız bırakır. Savunmasız haldeki saç tellerine ısı uygulanması yıpranmalarına neden olabilir. 

Eğer kullanmak zorundaysanız ısı koruyucu bir sprey kullanmanızı öneririz!

7. Doğal yağlar ile saçlarınızı besleyin.

Argan, hindistan cevizi ve jojoba... Bu  yağlar soğuktan etkilenen saçlara can verir! Bu yağlar saç tellerinize nüfuz eder ve nem kaybını azaltır. Böylece daha yumuşak olmalarını sağlar. Duştan sonra saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz.

8. Islak saçlarla dışarı çıkmayın.

Soğuk hava ile bir araya gelen ıslak saçlar kırılmaya daha meyilli olur... Soğuk hava nedeniyle saç telleri donar ve daha sert bir yapıya bürünür. Bu yüzden kırılma artar ve saçın yapısına zarar verir. Soğuk havalarda ıslak saç ile dışarı çıkmamaya dikkat etmelisiniz!

9. Düzenli olarak saç uçlarındaki kırıkları aldırın.

Kışın saç uçları daha kolay bir şekilde kırılabilir. Bu da saçın ışıltısını azaltır ve kuruluğu beraberinde getirir. 6-8 haftada bir uçlardaki kırıkları aldırarak saçın daha temiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu durum saçın uzamasına da katkıda bulunur!

10. Saçı sıkı bir şekilde toplamayın.

Sıkı bir şekilde toplanınca saç tellerine fazlaca gerilim uygulanmış olur. Bu yüzden kopmalar olur... Soğuk havalarda saçlar zaten hassas. Bir de üstüne sıkı toplama olursa iyice kırılabilirler! Bu yüzden saçı sıkmayan daha rahat modeller tercih etmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın