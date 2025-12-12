Soğuk Havada Saç Neden Kurur? Kuruyan Saçlara Çözüm Sunacak Bakım Önerileri
Soğuk havalar geldi! Bu havalarda genellikle saçlarımız kuru görünür. Peki, neden? Çünkü hava soğudukça nem oranı düşer ve saç tellerimiz ihtiyaç duydukları nemi bulamaz... Bu yüzden kuruluk, matlık, elektriklenme ve kırılma gibi problemler bizi bulur! Ama merak etmeyin. Bu içerik sayesinde kış boyunca saçınızı nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ilık su ile duş alın.
2. Saçınızı sık bir şekilde yıkamayın.
3. Nemlendiren şampuanlar tercih edin.
4. Saç kremleri kullanın.
5. Haftada bir saç maskesi uygulayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Isı kullanımını azaltın.
7. Doğal yağlar ile saçlarınızı besleyin.
8. Islak saçlarla dışarı çıkmayın.
9. Düzenli olarak saç uçlarındaki kırıkları aldırın.
10. Saçı sıkı bir şekilde toplamayın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın