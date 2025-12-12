Soğuk Havada Saç Neden Kurur? Kuruyan Saçlara Çözüm Sunacak Bakım Önerileri

Soğuk hava saçtaki nemi azaltır. Bir de bunun yanında saçı her gün yıkarsanız ne olur? Doğal yağlara güle güle dersiniz! Böylece saç telleriniz korunmasız kalır...

Yıkama sıklığını 2-3 güne düşürerek saçın kendisini onarmasına izin vermelisiniz. Böylece hem saçınız temiz olur hem de güçlenmesine izin vermiş olursunuz.