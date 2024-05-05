'Skibidi Bop' Şarkısıyla Dans Ederek Çiftçi Hayatından Milyoner Hayatına Adım Atan 'Göbek Reis' Aslında Kim?
'Skibidi Bop' Şarkısıyla Dans Ederek Çiftçi Hayatından Milyoner Hayatına Adım Atan 'Göbek Reis' Aslında Kim?
Son aylarda sık sık adından söz ettiren Yasin Cengiz'i sadece göbek dansı ile tanıyoruz. Peki 'Göbek Reis' aslında kimdir?
Gelin beraber bakalım👇
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TikTok dünya genelinde en çok kullanılan ve tercih edilen platformlarından bir tanesi. Çeşitli insanlara tanık olduğumuz uygulamanın önde gelen isimlerinden bir tanesi de 'göbek dansı' ile tanıdığımız Yasin Cengiz.
Son aylarda sık sık adından söz ettiren Cengiz'i sadece göbek dansı ile tanıyoruz. Fakat son zamanlarda paylaştığı videolarla tam olarak bir video içerik üreticisi diyebiliriz.
İsterseniz 'göbek dansı'nı hatırlamak için önce bir videosunu izleyelim kendisinin.👇
33 yaşındaki Yasin Cengiz'in fenomen olma hikayesi, daha doğrusu tam bir dünya 'starı' olmak öyküsü aslında bu bu göbek dansıyla başlıyor. Evet, başka da bir şey yok!
İlk başlarda milyonluk takipçiye sahip TikTok hesabıyla şöhretini devam ettirse de Cengiz, bir süre sonra adeta bir kültür 'ikonu' haline geliyor.
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Hatta dans ettiği 'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısından adını alan 'Skibidi Toilet' isimli bir animasyon serisine de ilham kaynağı oldu.
Animasyonda şarkının çeşitli remix'lerine eşlik eden ilginç animasyonlar bulunuyor. Yasin Cengiz'in aslında global olma hikayesi burada başlıyor.
Bundan sonra Yasin Cengiz, yurt dışında adeta bir veliaht gibi karşılanıyor, önüne çeşitli lezzetlerin bulunduğu sofralar seriliyor.
Antalya'da orta gelirli bir ailenin çocuğu olan Cengiz, yaklaşık 3 ay içerisinde çiftlik hayatından milyoner hayatına geçiyor.
Baktığınız zaman şöhretten ziyade Cengiz, tam bir 'sembol' konumu da aldı desek abartmayız. Çünkü geçtiğimiz senelerin ortalarında hem bu dans hem de şarkı yabancılar tarafından Türklükle epey bi' bağdaştırılıyordu.
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Yasin Cengiz'in sonrasında CZN Burak ve diğer birçok ünlünün olduğu bir network'e sahip olması da kaçınılmazdı zaten...
Gündemi çeşitli şekillerde meşgul eden Yasin Cengiz'in geliri 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu.
Yasin Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı paranın da yaklaşık 100 bin dolar olduğu öne sürülüyor. Bu rakam yaklaşık 3 milyon 200 TL'ye tekabül ediyor!
Şu an için kendisinin TikTok'ta 12.5 milyon, Instagram'da da 1.5 milyon takipçisi var!
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