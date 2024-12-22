23 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, güne fırsatlarla başlayacaksın! Uluslararası boyutta işler yapabilir, büyük fırsatlar yakalayabilirsin. İş hayatında bir yıldız gibi parlayacağın bir haftaya başlıyoruz. Ancak gidişatı bugün alacağın kararlar belirleyecek, bunu unutma!

Karşına çıkacak fırsatlara karşı gözünü dört aç! 'Acaba olur mu?' dediğin işler için bile şansını denemekten çekinme. Her zamankinden girişken, ısrarcı ve kendine güvenli ol. Fark edilecek ve hatta talep edileceksin! Tabii bu dönemde duygusal kararlar vermek yerine profesyonel olmalısın. Risk almalı ve geleceğini şekillendirmek için büyük düşünerek hedeflerini artırmalısın.

Tüm bunlar olurken nazara ve kötü göze ise dikkat etmelisin. Başarılarınla adından söz ettireceğin gün içerisinde kıskançlık ve hasete maruz kalabilirsin. yıldızın düşük olduğu için bu durum enerjini düşürebilir. Üzerinde yeşil renkli bir aksesuar, şal ya da fular takarak, yeliş giyerek muradına ermeni sağlayacak enerjileri de yükseltebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...