23 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftaya her zamankinden daha fazla sorumluluk alarak başlayabilirsin. Büyüme ve ilerleme arzusu ile elini taşın altına koyabilir, yeni girişimlere imza atabilirsin. Hızlı kararlarla gücü ve otoriteyi eline almayı başarabileceğin bir dönemdesin! Tabii bunun için kararlı olmalısın.

Başarılı olacağına güvendiğin hedeflerine yönel! Risk almaktan, istediğini yapmaktan ve harekete geçmekten korkma. Özellikle yeni ortaklıklar ve iş birlikleri için hızlı aksiyon alarak çalışmalara başla. Bu sayede sorumlulukları ve maddi yükümlülükleri paylaşabilirsin. Bu da yeni yıldan itibaren daha az yorulup daha fazla kazanmanı sağlayacaktır.

Tam da bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyoruz! Verdiğin kararlarda ısrarcı olma. Kimi zaman hata yapabilir, hızlı karar vermek isterken yanlışa yönelebilirsin. Bu yüzden ortaklarından güç alarak kendini güvence altına alabilirsin. Benzer bir şekilde romantik ilişkinde de dengeyi korumalı, 'ben biliyorum' demekten ise birlikte karar vererek huzuru korumayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...