23 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün biraz isyankar olabilirsin! Uyum sağlamak dahi istemeyebilirsin... Topluma ayak uydurmak, herkes gibi olmak ya da çarkın bir parçası olmak sana uymayabilir. Bu konuda kendini zorlamana da gerek yok. Zira bugün de insanlar sana uyum sağlasın.

Tam da bu noktada nazını çekecek insanlara yakın olmayı tercih et. Dertleri bir kenara bırakıp sevgiden güç al. Manevi anlamda desteklendiğin güvenli alanında kalarak huzurlu olmaya özen göster. Görünen o ki bugün partnerine ya da flörtüne çokça iş düşecek.

Tabii iş hayatında her şey bu kadar kolay olmayabilir. Bu yüzden risk almadan günlük rutinlerine odaklanabilirsin. Olası engellere karşı ise basit önlemler almalısın. Para ve finansal konularda karar almayı yarına bırakarak günü basit işlere odaklanarak tamamlayabilirsin. Tüm bunların dışında üstlerinle tartışmaya ve güç mücadelesine de girmemelisin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...