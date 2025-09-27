onedio
Siyah Nokta ve Gözeneklerde Etkili: AHA ve BHA Asitleri Hakkında Merak Edilenler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
27.09.2025 - 18:13

Cilt bakımında kullanılan birçok ürün var. Son zamanlarda ise asitlerin kullanıldığını çok duyuyoruz. AHA ve BHA asitleri en sık adları geçenlerden. Peki nedir bu asitler, ne işe yararlar sizin için araştırdık!

AHA ve BHA nedir?

'Bunlar de ne?' diye düşünüyor olabilirsin. Cilt bakımına ilgisi olanların sıklıkla duyduğu bu terimler aslında asit. Bunları çok sık duymamızın nedeni cilt bakımında önemli rol oynamaları.

AHA suda çözünen, BHA ise yağda çözünen asitler!

AHA asitleri cilt yüzeyine etki eden asitler yani lekeler veya matlıkla ilgili ürünler. BHA ise gözeneklerin içine girerek yağ ve kirleri çözebiliyor. Siyah nokta ve gözenek sorunları için BHA asitleri etkili. 

İkisi de cilt için faydalı!

Hem AHA hem BHA cansız deri tabakasından cildi arındırıyor. Yani gözenek ve siyah noktalar konusunda yardımcılar! Ama farklı ihtiyaçlar için kullanılan içerikler.

Neden siyah noktalar üzerinde etkililer?

Siyah noktalar cilt içinde biriken sebumun hava ile temas etmesi sonucunda siyahlaşan gözenekler. BHA asitleri doğrudan bu siyah noktalara saldırıyor ve çözülmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanıldığında da gözeneklerin daha az tıkanmasını sağlıyor.

AHA ise cilt yüzeyini arındırıyor.

AHA ise yüzeyleri arındırarak gözeneklerin tıkanmasının önüne geçiyor. Yani siyah noktalarda önleyici bir rolü var. Burada BHA asıl ürünken AHA siyah noktaları engellemede destekleyici role sahip.

Bu iki asit gözeneklere ne yapıyor?

BHA gözeneklerin içindeki yağ ve birikmiş kirleri temizliyor. Bu sayede de gözenekler daha küçük görünüyor. AHA ise cildin yüzeyini pürüzsüzleştirmeye yarıyor. Yani bu iki asitle daha pürüzsüz bir cilde kavuşmak mümkün oluyor.

Hangi cilt tipleri kullanabilir?

BHA asidini yağlı bir cildin varsa kullanabilirsin. AHA asidi ise kuru ve lekeli ciltlere daha uygun. Karma cildin varsa ise iki asidi dönüşümlü şekilde kullanabilirsin. Hassas cildin varsa dikkatli şekilde kullanman gerekiyor elbette.

Bu asitleri kullandığında ilk başlarda bazı yan etkiler görülebiliyor.

Cildin temizlenme süreci diye adlandırılan bu ilk süreçte ciltte bazı istenmeyen belirtiler görülebiliyor. Bu kızarma gibi belirtilerin birkaç hafta sürmesi mümkün. Tabii bu belirtilerin normalden fazla olması durumunda ürünleri kullanım sıklığını azaltmak gerek.

AHA ve BHA asitlerini akşam kullanmak daha uygun.

Güneşe karşı cildi hassaslaştırdığı için bu asitlerin gece kullanılması öneriliyor. Akşam bakım rutininde temizleme adımından sonra asitleri kullanabilirsin. Asitlerin üzerine nemlendirici sürersen rahatlatıcı etkisini görebilirsin. Tabii ki etkili olması için düzenli kullanman gerektiğini söyleyelim.

Düzenli kullanırsan birkaç haftada sonucu görebilirsin.

Bakım rutinine eklediğinde ve düzenli bir süre kullandığında cildinin daha pürüzsüz olduğuna şahit olacaksın. Siyah noktaların azalacak ve gözeneklerindeki doluluk hafifleyecek. Ama tam bir sonuç için elbette 2-3 ay geçmesi gerekiyor.

Asitleri kullanırken dikkat etmen gereken bazı şeyler de var!

  • Güçlü etkileri olduğu için retinol içeren ürünlerle birlikte kullanılmaması öneriliyor. 

  • Çok sık kullanmak da cilde zarar verebiliyor.

  • Birlikte kullanılacaka bölmek gerek. Yani bazı günler AHA, diğer günler BHA şeklinde. 

  • Bebek bekleyenlerin, emzirenlerin ve cilt problemi olanların da kullanmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekiyor.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
