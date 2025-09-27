Siyah Nokta ve Gözeneklerde Etkili: AHA ve BHA Asitleri Hakkında Merak Edilenler

'Bunlar de ne?' diye düşünüyor olabilirsin. Cilt bakımına ilgisi olanların sıklıkla duyduğu bu terimler aslında asit. Bunları çok sık duymamızın nedeni cilt bakımında önemli rol oynamaları.

AHA suda çözünen, BHA ise yağda çözünen asitler!

AHA asitleri cilt yüzeyine etki eden asitler yani lekeler veya matlıkla ilgili ürünler. BHA ise gözeneklerin içine girerek yağ ve kirleri çözebiliyor. Siyah nokta ve gözenek sorunları için BHA asitleri etkili.

İkisi de cilt için faydalı!

Hem AHA hem BHA cansız deri tabakasından cildi arındırıyor. Yani gözenek ve siyah noktalar konusunda yardımcılar! Ama farklı ihtiyaçlar için kullanılan içerikler.