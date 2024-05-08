Sınav Öğrencileri Buraya: Hangi Şehirde Üniversite Okumalısın?
Sınav Öğrencileri Buraya: Hangi Şehirde Üniversite Okumalısın?
Üniversite seçimi, her öğrencinin gelecek hayatını belirleyen önemli bir adımdır. Hangi şehirde okuyacağınız, hem akademik başarınızı etkiler hem de yaşam tarzınızı şekillendirir. Şimdi testi çözerek, hayallerinizdeki üniversite yaşamına bir adım daha yaklaşın!
Haydi teste!
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1. Hangi tür aktivitelerden hoşlanırsın?
2. Hangi dersleri en çok seversin?
3. Hangi şehirdeki iklim sana daha uygun gelir?
4. Hangi tür sosyal ortamlarda daha rahat hissedersin?
5. Hangi şehrin tarihi seni daha çok cezbeder?
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6. Hangi alanda kariyer yapmayı hayal ediyorsun?
7. Hangi şehirdeki öğrenci hayatı sana daha uygun gelir?
8. Hangi tür kampüs yaşamını tercih edersin?
9. Hangi şehirde staj yapmak istersin?
10. Hangi şehirde mezun olduktan sonra yaşamak istersin?
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