Silinmeden Yetişin: 5-11 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 5-11 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 09:44

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile birlikte bahçede geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun babalık halleri, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Daha önce 'Zeytin Ağacı' dizisinde birlikte rol almışlardı. Dizideki uyumları, izleyiciler tarafından beğenilen Tuba Büyüküstün ve Şükrü Özyıldız'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ünlü isim, hastanede çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede eski düzenine döneceğini söyledi.

Hakan Kurtaş

Hakan Kurtaş

Oyuncu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a, geçtiğimiz günlerde yaşadığı zorlu süreçte anlamlı bir destek mesajı paylaştı. Birce Akalay, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu süreçte, Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız” ifadelerini kullandı.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı, son dönemde sosyal medyada paylaştıkları bir hikaye nedeniyle büyük bir skandala imza attılar. Bir davette birlikte poz verirken, kendilerini çeken Rus bir kullanıcının söyledikleri, Nazlı Sabancı tarafından Instagram hikayesinde paylaşıldı. Rus kullanıcının 'Bu güzellikleri tanıyorsunuz değil mi? Aile dağıtan anne-gelin! Geldiler ve gittiler' şeklindeki ifadeleri olay oldu.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra Kanal D için hazırlanan “Afet Bambaşka Biri” adlı dizisiyle ekranlara dönüyor. Selen Sevigen’in yapımcılığını üstlendiği projede Evcen’in başrolü üstlendiği ve çekimlerin başladığı öğrenilirken Fahriye Evcen de sonbaharı bu pozlarla karşıladı.

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu son olarak 2025 Paris Moda Haftası’nda Balenciaga defilesine katılarak büyük ilgi gördü. İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi olarak Paris'e giden Saraçoğlu, defiledeki şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bu poz da büyük ilgi gördü.

Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil son olarak menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, Anıl Altan ile boşanmasının ardından magazin basınında geniş yer buldu. Ancak Akil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu haberleri 'yalan, yanlış iftiralar' olarak nitelendirerek yalanladı.

Akil sosyal medya hesabından kızlarıyla 'günaydın' pozu paylaştı.

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son paylaşımıyla sosyal medyada adeta gündem yarattı. Hayranlarıyla Instagram üzerinden paylaştığı ayna pozu, fiziğiyle adeta nefes kesti.

İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim günü 24. yaşını kutladı. Ufuk Beydemir'le boşanma sürecinin ortaya çıkmasıyla ilk kez yeni yaşını yalnız karşılayan isim keyfi yerinde pozlarıyla dikkat çekti. Paylaşımında, '24! Bütün güzelliklerinle seni yaşamayı bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
