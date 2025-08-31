onedio
Sıla’dan Harbiye’de Unutulmaz Gece: “Bu Topraklarda Yaşamaktan Çok Mutluyum”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
31.08.2025 - 12:57

Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferinde sahneye çıkan Sıla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku dolu bir konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede 5 bin kişilik dev koro, sanatçıya şarkılarında eşlik ederek unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayrağıyla “Memleketim”i söyleyen Sıla, sözleriyle olduğu kadar duygusuyla da Harbiye’yi ayağa kaldırdı. Gecenin sürprizi ise yıllar sonra yeniden hayat bulan “Bodrum’un Suları” şarkısı oldu. Hem sahnesi hem kostümleriyle Sıla, bir kez daha neden bu ülkenin en özel seslerinden biri olduğunu kanıtladı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Sıla Gençoğlu, Harbiye Açıkhava konserlerinde her yıl olduğu gibi bu yaz da adından söz ettirmeye devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konser veren ünlü şarkıcı, geceye hem şarkılarıyla hem de milli coşkusuyla damga vurdu. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği geceye 5 bin kişi akın etti.

Sahneye elinde Türk bayrağıyla çıkan Sıla, “Memleketim” şarkısını söylerken Harbiye kırmızı beyaza büründü. Binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken, coşku doruğa çıktı. Sanatçı, “O kadar mutluyum ki bu vatanda olmaktan, bu topraklarda yaşamaktan, bu bayrağa sahip olmaktan çok mutluyum” diyerek hem seyircisine hem de bayrama özel duygularını paylaştı

Şarkıcı, gecede ayrıca 2012’de “Joker” albümünde yer alan “Bodrum’un Suları” şarkısını yeni düzenlemesiyle ilk kez seslendirdi.

Dünya Kızılçay’ın dokunuşuyla bambaşka bir sound kazanan eser, 12 Eylül’de dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak. Şarkının Harbiye’deki ilk yorumu ise çok beğenildi. 

Sahneye ilerleyen dakikalarda sürpriz bir isim daha katıldı: “Motor Ali” lakabıyla tanınan bağlama virtüözü Ali Yılmaz. Onun sahnedeki performansı, konserin ikinci yarısında coşkuyu daha da artırdı.

Sıla, sadece sesiyle değil, sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Stil danışmanı Hande Kızıl’ın hazırladığı styling ve Burak Bayraktaroğlu imzalı kostümler, geceye ayrı bir görsel şölen kattı.

Kısacası Harbiye’deki bu özel konser, hem Zafer Bayramı’nın ruhunu hem de Sıla’nın büyüleyici sahne gücünü bir araya getirerek hafızalara kazındı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
