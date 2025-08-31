Sıla’dan Harbiye’de Unutulmaz Gece: “Bu Topraklarda Yaşamaktan Çok Mutluyum”
Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferinde sahneye çıkan Sıla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku dolu bir konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede 5 bin kişilik dev koro, sanatçıya şarkılarında eşlik ederek unutulmaz anlar yaşattı. Türk bayrağıyla “Memleketim”i söyleyen Sıla, sözleriyle olduğu kadar duygusuyla da Harbiye’yi ayağa kaldırdı. Gecenin sürprizi ise yıllar sonra yeniden hayat bulan “Bodrum’un Suları” şarkısı oldu. Hem sahnesi hem kostümleriyle Sıla, bir kez daha neden bu ülkenin en özel seslerinden biri olduğunu kanıtladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Sıla Gençoğlu, Harbiye Açıkhava konserlerinde her yıl olduğu gibi bu yaz da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şarkıcı, gecede ayrıca 2012’de “Joker” albümünde yer alan “Bodrum’un Suları” şarkısını yeni düzenlemesiyle ilk kez seslendirdi.
Sıla, sadece sesiyle değil, sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.
