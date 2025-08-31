Sıla’dan Harbiye’de Unutulmaz Gece: “Bu Topraklarda Yaşamaktan Çok Mutluyum”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konser veren ünlü şarkıcı, geceye hem şarkılarıyla hem de milli coşkusuyla damga vurdu. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği geceye 5 bin kişi akın etti.

Sahneye elinde Türk bayrağıyla çıkan Sıla, “Memleketim” şarkısını söylerken Harbiye kırmızı beyaza büründü. Binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken, coşku doruğa çıktı. Sanatçı, “O kadar mutluyum ki bu vatanda olmaktan, bu topraklarda yaşamaktan, bu bayrağa sahip olmaktan çok mutluyum” diyerek hem seyircisine hem de bayrama özel duygularını paylaştı