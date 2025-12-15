Sidney'deki Plaj Saldırısı Sırasında Oradan Geçen Bir Otobüste Yaşanan Panik Anları

Geçtiğimiz gün, Sidney’in ünlü Bondi Plajı’nda gerçekleştirilen bir etkinliğe, uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırganlar Hanuka Bayramı’nı kutlayan insanların üzerine ateş açtı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 polis memuru ve saldırganlardan birinin de bulunduğu toplam 10 kişi hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Saldırı anında oradan geçen bir otobüsün içinde yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yaşanan paniği bir kere daha gözler önüne serdi.