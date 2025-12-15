onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sidney'deki Plaj Saldırısı Sırasında Oradan Geçen Bir Otobüste Yaşanan Panik Anları

Sidney'deki Plaj Saldırısı Sırasında Oradan Geçen Bir Otobüste Yaşanan Panik Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2025 - 12:08 Son Güncelleme: 15.12.2025 - 12:16

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün, Sidney’in ünlü Bondi Plajı’nda gerçekleştirilen bir etkinliğe, uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırganlar Hanuka Bayramı’nı kutlayan insanların üzerine ateş açtı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 polis memuru ve saldırganlardan birinin de bulunduğu toplam 10 kişi hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. 

Saldırı anında oradan geçen bir otobüsün içinde yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yaşanan paniği bir kere daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yaralılardan durumu ağır olanlar var.

Yaralılardan durumu ağır olanlar var.

Saldırganların 50 yaşındaki Sajid Akram ve 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram olduğu açıklandı. Baba Sajid Akram'ın üzerine kayıtlı 6 adet yasal silah bulunduğu belirlendi. Olay yerinde ve saldırganlara ait bir araçta toplam 6 silah ve 3 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği açıklandı. 50 yaşındaki saldırgan da olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın