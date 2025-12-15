Sidney'deki Plaj Saldırısı Sırasında Oradan Geçen Bir Otobüste Yaşanan Panik Anları

Geçtiğimiz gün, Sidney’in ünlü Bondi Plajı’nda gerçekleştirilen bir etkinliğe, uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırganlar Hanuka Bayramı’nı kutlayan insanların üzerine ateş açtı. İlk belirlemelere göre aralarında 2 polis memuru ve saldırganlardan birinin de bulunduğu toplam 10 kişi hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.
Saldırı anında oradan geçen bir otobüsün içinde yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yaşanan paniği bir kere daha gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaralılardan durumu ağır olanlar var.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın