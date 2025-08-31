onedio
Sevmeyenlere Bile Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 12 Yöntem

İrem Coşkun
31.08.2025 - 11:31

Temizlik kimileri için bir yaşam tarzı, kimileri içinse dünyanın en güç işi! Sen de temizliği bir 'çile' olarak görenlerden misin? O halde bu içerikteki tüyolara mutlaka göz atmalısın!

İşte seni motive ederek bir yerden başlamanı sağlayacak o yöntemler! 👇

1. Her gün beş dakika kuralı!

“Bir başlayınca gidiyor ama işte başlamak zor…” diyorsan bu yöntem tam sana göre! Kendine sadece 5 dakikalık temizlik süresi ver, neyi toparlarsan kar. Bu kadar kısa sürede her yeri parlatamayacaksın belki ama o psikolojik eşik aşılmış olacak. Ve çoğu zaman, o 5 dakika olur sana 15 dakika! Zamanla bu küçük rutinler kendiliğinden alışkanlığa dönüşür.

2. Temizlikten önce kendine bir playlist hazırla!

Temizlik yapmaktan değil de sessiz sessiz temizlik yapmaktan nefret ediyor olabilir misin? Çözüm çok basit, aç müziği ver tempoyu! Keyifli bir şarkıyla cam silmek veya toz almak hiç fena gitmez. Hatta temizlik sonunda kendine bir dans molası bile verebilirsin, kimse görmüyor nasıl olsa. 🙄

3. Gözüne ilk çarpan yerle başla!

Koskoca evi temizleyeceğim diye düşündükçe ateş basıyor olabilir. O yüzden kendine minik hedefler koy. Mesela ilk olarak sadece lavaboyu parlat veya mutfak tezgahını sil. Sadece salon masasının üzerini toparlaman bile bir başlangıç! Küçük bir bölgeyi görünür şekilde temizlemek, seni başka yerlere de sürükler. Zaten göz gördü mü, el duramaz!

4. Önce dağınıklıktan kurtul!

Temizlik yapmaya kalkıp yerde çorap, koltukta mont, masada kupa bulursan motivasyonun anında düşer! O yüzden önce ortalığı toparlamak, sonra temizlik yapmak çok daha verimli olabilir. Temizlikten önceki o minik düzenleme, işin yarısını psikolojik olarak çözmüş olur bile!

5. Motive olmak için temizlik videoları izle!

Sosyal medyada temizlik konulu sayısız içerik var! İnsanların evlerini pırıl pırıl yaptığını görmek... Köpüren lavabolar, parlayan aynalar bir süre sonra seni de gaza getirebilir. Hatta 'Ben neden böyle yapamıyorum yaa?' diye içten içe hafif bir utanç bile gelir, ki işte o noktada kalkıp eline bez alırsın. 🙃

6. Mis kokulu temizlik ürünleri seni heveslendirir mi?

Temizlik dediğin biraz da terapi değil midir? Vanilyalı, okaliptüslü, lavantalı temizlik ürünleriyle evi temizlerken ortama yayılan o koku... Temizlik kokusu sevmeyenler bile bazen o temiz ev hissine sadece o koku yüzünden aşık olabilir.

7. Temizlik için ayrı bir kıyafetin olsun!

Gerçek bir uzmanı bilir ki elbise veya pantolonla temizliğe başlanmaz! O yüzden temizlik için özel bir kıyafet hazırla. Eski bir tişört, bol bir eşofman ayarladın mı tamamdır!

8. Öncesi - sonrası fotoğrafı çek!

Basit bir yöntem ama işe yarıyor! Temizlik öncesi ve sonrası fotoğraf çekmek, bir çeşit kişisel başarı belgesi gibi! Görsel olarak değişimi görmek, bir sonraki temizliğin için seni motive eder!

9. Zamanlayıcı kur ve kendinle yarış!

15 dakika içinde tüm banyoyu temizleyebilir misin? Haydi görelim seni! Kendine bir süre verip o sürede ne kadarını bitireceğini görmek bir tür kişisel Survivor mücadelesi gibi. Hem eğlence, hem hareket, hem temizlik bir arada!

10. Kendini ödüllendir!

Temizlik yaptıktan sonra güzel bir film, bir kahve, çikolata ya da en sevdiğin yemeği sipariş etmek gibi minik ödüller belirle. E o kadar temizlik yaptın, doğal olarak hak etmiş oluyorsun!

11. Yardım istemekten çekinme!

Temizlik her zaman yalnız başına yapılacak bir görev değil. Aynı evde yaşadığın insanlar varsa görevi paylaşın. Bir kişi silerken diğer kişi süpürsün. Hatta zamanla herkes kendi alanından sorumlu olsun!

12. Kendini kötü hissettiğin zamanlarda temizliğe yönel!

Garip ama işe yarıyor. Moralin bozukken bir alanı temizlemek, iç dünyanda da bir arınma hissi yaratıyor. Bazen yaşam alanını düzenlemek, içini de toparlar.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
