Sevmeyenlere Bile Temizlik Alışkanlığı Kazandıracak 12 Yöntem
Temizlik kimileri için bir yaşam tarzı, kimileri içinse dünyanın en güç işi! Sen de temizliği bir 'çile' olarak görenlerden misin? O halde bu içerikteki tüyolara mutlaka göz atmalısın!
İşte seni motive ederek bir yerden başlamanı sağlayacak o yöntemler! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Her gün beş dakika kuralı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Temizlikten önce kendine bir playlist hazırla!
3. Gözüne ilk çarpan yerle başla!
4. Önce dağınıklıktan kurtul!
5. Motive olmak için temizlik videoları izle!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mis kokulu temizlik ürünleri seni heveslendirir mi?
7. Temizlik için ayrı bir kıyafetin olsun!
8. Öncesi - sonrası fotoğrafı çek!
9. Zamanlayıcı kur ve kendinle yarış!
10. Kendini ödüllendir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yardım istemekten çekinme!
12. Kendini kötü hissettiğin zamanlarda temizliğe yönel!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın