Sevgilin Seni Hangi Hayvan Olarak Görüyor?
Aşk hayatınıza eğlenceli bir bakış açısı eklemeye ne dersiniz? İşte karşınızda, sevgilinizin sizi hangi hayvan olarak gördüğünü ortaya çıkaracak bir içerik! Belki bir aslan, belki bir panda, belki de bir yunus... Kim bilir?
1. Sevgilinle bir plan yaparken genelde sen…
2. Tartışma çıktığında nasıl davranırsın?
3. Sevgiline olan sevgini en çok nasıl gösterirsin?
4. Kıskançlık seviyen?
5. Birlikte boş zaman geçirirken sen…
6. Sevgilin seni en çok neyinle tanımlar?
7. Sosyal ortamlarda nasılsın?
8. Son olarak sevgilin üzgün olduğunda ne yaparsın?
Köpek
Kedi
Kelebek
Aslan
