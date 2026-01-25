Mutluluğa Kaç Adım Uzaktasın?

Hayatın karmaşası içinde, bazen mutluluğun ne kadar uzağa düştüğünü hissedebiliriz. Ancak, belki de mutluluğa ulaşmanın yolu, onu bir yerlerde aramaktan ziyade, içimizdeki o küçük anlarda bulmaktır. Peki, siz mutluluğa kaç adım uzaktasınız? Bir düşünün, belki de mutluluk, sabahları uyanıp güneşin ilk ışıklarını görmekte, belki de sevdiğimiz birinin sıcak bir sarılışında saklıdır. Belki de bir fincan kahvenin eşlik ettiği kitap okuma seanslarında, ya da sevdiklerimizle paylaştığımız kahkahaların arasında gizlidir.