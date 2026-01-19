Kişilik Testi: Seçtiğin Baklava Karakterini Ortaya Çıkarıyor!
Her bir baklava türünün kendine özgü bir karakteri var ve bu test, senin karakterinle hangi baklavanın karakterinin daha çok örtüştüğünü ortaya çıkarıyor. Belki de bu test sayesinde, daha önce hiç dikkat etmediğin bazı kişilik özelliklerin hakkında bilgi sahibi olabilirsin.
En sevdiğin baklavayı seçer misin?
Sen, canlı ve enerjik bir kişiliksin.
Sen, güvenilir ve derin düşünen bir insansın.
Sen, kendine özgü ve zarif bir kişiliksin.
Sen, neşeli ve yaratıcı bir ruha sahipsin.
Sen, meraklı ve maceraperest bir kişiliksin.
Sen, sakin ve serin kanlı bir yapıya sahipsin.
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
