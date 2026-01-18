Canını Yakan Şey Gerçekten Bitti mi?
Elinden geleni yaptığını düşünüp yoluna devam etmeye çalışıyorsun… ama bazen en ufak bir şey, hiç beklemediğin bir anda içini sızlatıyor mu? Zaman geçti, cümleler söylendi, kapılar kapandı; peki ya hisler? Bu test, “bitti” dediğin şeyin gerçekten geride kalıp kalmadığını, yoksa hâlâ bir yerlerde sessizce canını yakmaya devam edip etmediğini anlamana yardımcı olmak için hazırlandı.
Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Canını yakan şeyin hala izleri var ama güçleniyorsun!
Canını yakan şeyden artık kurtuldun!
