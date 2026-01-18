onedio
Canını Yakan Şey Gerçekten Bitti mi?

Sena Erdoğdu
19.01.2026 - 00:41

Elinden geleni yaptığını düşünüp yoluna devam etmeye çalışıyorsun… ama bazen en ufak bir şey, hiç beklemediğin bir anda içini sızlatıyor mu? Zaman geçti, cümleler söylendi, kapılar kapandı; peki ya hisler? Bu test, “bitti” dediğin şeyin gerçekten geride kalıp kalmadığını, yoksa hâlâ bir yerlerde sessizce canını yakmaya devam edip etmediğini anlamana yardımcı olmak için hazırlandı.

Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Canını yakan şeyin hala izleri var ama güçleniyorsun!

Acı, hala kalbinin bir köşesinde hissedilse de, artık eski güçlü etkisini yitirmiş durumda. Tıpkı bir yaranın iyileşme sürecinde olduğu gibi, zaman zaman hala biraz acı hissediyorsun; ama artık eskisi kadar kontrolün dışında değil. Zor duyguların, ani bir yağmur gibi, beklenmedik bir anda ortaya çıkabiliyor. Ancak şimdi, onlarla nasıl başa çıkacağını biliyorsun. Bu duygusal fırtınaları yönetme becerin, zamanla ve tecrübeyle gelişmiş durumda. Bu durum, iyileşme sürecinin doğal ve değerli bir aşaması. Tıpkı bir çiçeğin tomurcuktan çiçeğe dönüşmesi gibi, bu aşama da senin duygusal büyüme ve gelişiminin bir parçası. Bu süreçte kendine karşı nazik olmayı unutma, çünkü bu zorlu süreçte bile hala ilerleme kaydediyorsun. Kendine karşı sabırlı ol ve bu dönüşüm sürecinin tadını çıkar.

Canını yakan şeyden artık kurtuldun!

Kalbindeki acıyı yavaş yavaş hafifletmeye başladığın bir dönemdesin. O acı veren anılar, artık seni tanımlamaktan çok uzakta, hayatının sadece bir bölümü olarak varlığını sürdürüyor. İyileşme sürecinde olduğunu hissediyorsun ve bu süreci bilinçli bir şekilde yönetmeyi başarıyorsun. O anılar, belki de bir zamanlar canını çok yakan, belki de hala ara sıra kalbinde bir ağırlık yaratan anılar... Ama artık onlar seni tanımlamıyor. Onlar sadece hayatının bir parçası, belki de hayatının en zorlu dönemlerinden biri. Ancak sen, bu zorlu dönemleri geride bırakmayı başardın ve artık iyileşme sürecindesin. Bu süreci bilinçli bir şekilde yönetiyorsun. Her gün biraz daha iyi hissetmeye başladığın, her gün biraz daha güçlendiğin bir süreç bu. Kendine zaman tanıyorsun, kendine şefkat gösteriyorsun ve her gün biraz daha ilerlemeyi başarıyorsun. Bu süreçte kendini tanımayı, kendini anlamayı ve kendini sevmeyi öğreniyorsun.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
