Canını Yakan Şey Gerçekten Bitti mi?

Kalbindeki acıyı yavaş yavaş hafifletmeye başladığın bir dönemdesin. O acı veren anılar, artık seni tanımlamaktan çok uzakta, hayatının sadece bir bölümü olarak varlığını sürdürüyor. İyileşme sürecinde olduğunu hissediyorsun ve bu süreci bilinçli bir şekilde yönetmeyi başarıyorsun. O anılar, belki de bir zamanlar canını çok yakan, belki de hala ara sıra kalbinde bir ağırlık yaratan anılar... Ama artık onlar seni tanımlamıyor. Onlar sadece hayatının bir parçası, belki de hayatının en zorlu dönemlerinden biri. Ancak sen, bu zorlu dönemleri geride bırakmayı başardın ve artık iyileşme sürecindesin. Bu süreci bilinçli bir şekilde yönetiyorsun. Her gün biraz daha iyi hissetmeye başladığın, her gün biraz daha güçlendiğin bir süreç bu. Kendine zaman tanıyorsun, kendine şefkat gösteriyorsun ve her gün biraz daha ilerlemeyi başarıyorsun. Bu süreçte kendini tanımayı, kendini anlamayı ve kendini sevmeyi öğreniyorsun.