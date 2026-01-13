onedio
Spor Bilgini Ölçüyoruz! Bu Spor Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Spor Bilgini Ölçüyoruz! Bu Spor Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.01.2026 - 14:01

Sporun heyecanını, rekabetini ve tutkusunu yaşayan biri olarak, spor hakkındaki bilgilerinizi test etmek için harika bir fırsat sunuyoruz. Bu spor genel kültür testi, sizi zorlayacak, sınırlarınızı zorlayacak ve belki de bilmediğiniz bazı ilginç gerçekleri öğrenmenizi sağlayacak.

1. 2028 Yaz Olimpiyatları Hangi Ülkenin Ev sahipliğinde yapılacak?

2. UEFA Şampiyonlar Ligini üst üste en çok kazanan takım hangisidir?

3. CEV Şampiyonlar Ligi finalini oynayan ilk Türk Kadın voleybol kulübü hangisidir?

4. “Triple Crown” başarısını elde eden erkek basketbol takım hangisidir?

5. Wimbledon tenis turnuvasını teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi kimdir?

6. NBA tarihinde all-star seçilen ilk Türk basketbolcu kimdir?

7. Dünya Kupasını en çok kazanan ülke hangisidir?

8. Hangisi ilk yaz olimpiyatları oyunundan günümüze kadar tüm yaz olimpiyatları oyununda yer almış bir spor dalıdır?

9. Dünyanın en fazla izlenen spor etkinliği hangisidir?

10. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı ilk büyük uluslararası şampiyonluğunu hangi turnuvada kazanmıştır?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
