Kalbinde Büyük Bir Nefret Birikmiş Olabilir mi?

Senin içinde nefret duygusundan daha çok acı duygusu var. İçinde bitmeyen ve tükenmeyen bir acı hissediyorsun. Canını yakan ve düşündüğün anda daha fazla üzülmene neden olan her ne varsa seni bu duruma getirmiş. Birinden nefret etmek sana göre bir şey değil. Bu büyük duygu sana da ağır gelebilir. İnsanlara değer veriyor ve onları hayatında önemli yerlere yerleştiriyorsun. Aynı zamanda bunları yaparken unutmadığın şey ise insanların anlık olarak veya bir zaman sonra değişme ihtimali. Sen onları o halleriyle severken bir gün bambaşka biri olarak karşına çıkabilir. Bu durumda sen onlardan nefret etmez yine de anlamaya çalışırsın. Senin içindeki acı duygusu seni olgun birine çevirmiş. İnsanların davranışlarını fazla sorgulamıyor ve herkesi olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorsun. Yaşadığın ve hayatının bir döneminde büyük zorluklardan geçtiğin her şey hala aklının ve kalbinin bir köşesinde... Bunun geçmeyeceğini biliyorsun ve ne zaman düşünsen yine aynı hisleri tadacağını da biliyorsun. Seni büyüten şey ise içindeki bu acı olmuş. Bazen kendini etrafından soyutlamana neden olan bazen ise birilerine ihtiyaç duymana neden olan bu acı hissi, senin hayatındaki önemli kararlarında da ortaya çıkıyor. Nefret senin için anlamsız ve büyük bir duyguyken, acı ise insanın kendini çözmesine ve kendiyle yüzleşmesini sağladığı için sendeki değişimin en büyük nedeni olarak gösterilebilir.