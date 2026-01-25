onedio
Kalbinde Büyük Bir Nefret Birikmiş Olabilir mi?

Sena Erdoğdu
25.01.2026 - 15:01

Kalbinde hiç durmadan büyüyen bir nefret duygusu mu var? Belki de farkında olmadan, yavaş yavaş, hissetmeden birikmiş olabilir. Bu nefret, belki de bir kişiye, belki bir olaya ya da belki de geçmişte yaşadığın bir duruma karşı olabilir.  Birçok insan, kalbinde biriken bu nefret duygusunu fark etmez. Çünkü bu duygu, genellikle yavaş yavaş ve sessizce birikir. Bir kişiye, bir olaya ya da bir duruma karşı hissedilen küçük bir rahatsızlıkla başlar ve zamanla büyür. Bu nefret duygusu, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. İlişkilerini, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini düşürebilir.

Bu davranışlardan yaptıklarını seçer misin?

Senin içinde nefret değil acı duygusu var!

Senin içinde nefret duygusundan daha çok acı duygusu var. İçinde bitmeyen ve tükenmeyen bir acı hissediyorsun. Canını yakan ve düşündüğün anda daha fazla üzülmene neden olan her ne varsa seni bu duruma getirmiş. Birinden nefret etmek sana göre bir şey değil. Bu büyük duygu sana da ağır gelebilir. İnsanlara değer veriyor ve onları hayatında önemli yerlere yerleştiriyorsun. Aynı zamanda bunları yaparken unutmadığın şey ise insanların anlık olarak veya bir zaman sonra değişme ihtimali. Sen onları o halleriyle severken bir gün bambaşka biri olarak karşına çıkabilir. Bu durumda sen onlardan nefret etmez yine de anlamaya çalışırsın. Senin içindeki acı duygusu seni olgun birine çevirmiş. İnsanların davranışlarını fazla sorgulamıyor ve herkesi olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorsun. Yaşadığın ve hayatının bir döneminde büyük zorluklardan geçtiğin her şey hala aklının ve kalbinin bir köşesinde... Bunun geçmeyeceğini biliyorsun ve ne zaman düşünsen yine aynı hisleri tadacağını da biliyorsun. Seni büyüten şey ise içindeki bu acı olmuş. Bazen kendini etrafından soyutlamana neden olan bazen ise birilerine ihtiyaç duymana neden olan bu acı hissi, senin hayatındaki önemli kararlarında da ortaya çıkıyor. Nefret senin için anlamsız ve büyük bir duyguyken, acı ise insanın kendini çözmesine ve kendiyle yüzleşmesini sağladığı için sendeki değişimin en büyük nedeni olarak gösterilebilir.

Sen içten içe birinden nefret ediyorsun!

Senin içinde durduramadığın ve aynı zaman da susturamadığın bir nefret duygusu var. Hayatının bir döneminde herkese yardım etmek istemiş, kimsenin sana zararı olmayacağını düşünmüş ve herkese karşı her zaman iyicil yaklaşmışsın. Bu yaklaşımların sonucu ise senden bir şeyler eksiltmiş. Kimsenin senin gibi olmadığını veya iyi duyguları hak etmediğini çok geç fark etmişsin. Senin içindeki nefret insanların bencil, düşüncesiz ve değer bilmeyen tavırlarına karşı... Hak etmediğin şeyler yaşamak sana ağır gelmiş. Sen sevdiğin kişilere karşı fazla fazla emek gösterirken, o kişilerin sana karşı hiçbir çabasının olmadığını görmek canını acıtmış. Sevgi, iyilik, şefkat ve vefa duygularının yerini nefret almış. Çünkü sen insanların ne kadar nefret dolu olduğunu sana davranışlarından anlamışsın. Oyunu kuralarına göre oynamanın, aslında kendini bir çeşit koruma yöntemi olarak anlamlandırmışsın. İçindeki nefret duygusu, etrafına zarar vermiyor ve aynı zamanda seni de etrafındaki kötü niyetli insanlardan koruyor. Yaşadıkların zamanla seni daha duygusuz biri yapmış. Eğer birine karşı iyi hislerin bittiyse, o kişinin acı çekmesi veya kötü bir durumda olması senin için artık bir şey ifade etmez. Adalet anlayışına göre herkes hak ettiğini ve yaşattığını yaşıyor. Bu nedenle senin içinde beslediğin nefret duygusu aynı zamanda seni daha güçlü biri yapıyor.

